Liquidación de granos: hasta fin de año podrían ingresar u$s12 mil millones más

En lo que va del año ya se liquidaron antes el Banco Central ventas por unos unos US$ 10.300 millones del complejo cerealero - oleaginoso entre enero y junio, cifra que está por debajo de lo observado en años anteriores. Al respecto, el economista Martín Polo explicó a Ámbito: “En 2020 se podrían totalizar US$ 21.000 millones en exportaciones del sector. Es más bajo que el promedio de los últimos años”. El año pasado, según el balance cambiario del Banco Central, se totalizaron unos US$ 26.600 millones.