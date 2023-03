Lo que se dice en las mesas

Que en todas las mesas de operaciones, sobre todo aquellas con mucha actividad de private banking, hubo que apagar incendios, ahora no sólo por méritos idiosincráticos, sino por el shock externo de la crisis bancaria en EE.UU. que ya contagió a otros sistemas financieros, como el suizo. Para muchos lo vivido en las últimas jornadas, en realidad, desde hace más de una semana tras la caída del Silicon Valley Bank (SVB), fue como la antesala del Lollapalooza pero con ribetes financieros donde las fichas caían por todos lados tal efecto dominó. ¿Quién sería el próximo?, se preguntaron todos. Empezaron así los cruces de miradas conspicuas y desconfiadas. Lo cierto es que aquellos que ya venían golpeados, por una u otra causa, fueron los más averiados como el caso del Crédit Suisse (del cual ya se ocupó esta Sección en varias ocasiones y sobre todo el viernes pasado) que arrastraba problemas desde el año pasado con millonarias pérdidas (casi u$s8.000 millones), el monitoreo de la SEC que frenó la presentación de sus resultados, la huida de su mayor accionista, Harris Associates, después de más de 20 años, etc. Según el JPMorgan el apoyo financiero al Credit Suisse “es insuficiente” y “lo más probable es que termine siendo comprado por el UBS”. Mientras que ayer de este lado del Atlántico, un pool de 11 bancos norteamericanos salió en rescate del número puesto a seguir al SVB, el First Republic. Sin duda, un dream team este pool integrado por el Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo que realizarán cada uno un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley depositarán 2.500 millones cada uno, y BNY-Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank harán lo propio con depósitos de 1.000 millones cada uno. Seguro que todos los CEO de estos bancos no quisieron repetir el error del 2008 plasmado claramente en las películas “Too Big Too Fail”, “The big short”y “Margin call”, y salieron en auxilio de este, para algunos competidor, para otros un colega. Por lo pronto, en Wall Street se estima que el nuevo rescate de la Fed y el Tesoro, el BTFP, implicará un sigiloso QE de 2 billones de dólares de liquidez, según estimaciones del JP Morgan. Lo que ahora están prestando atención es que la fase de liquidez de la crisis bancaria ha terminado, pero la fase de solvencia se está agravando debido a la exposición, sobre todo de la banca regional, a bienes inmuebles comerciales en general y edificios de oficinas en particular.