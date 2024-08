Lo que se dice en las mesas: Con dólar anestesiado y cepo firme, el mercado mira el blanqueo

Ahora la expectativa ronda sobre cómo será la dinámica del mercado contado (dólar spot) a partir del próximo lunes cuando baje 10 puntos la alícuota del PAIS para verificar si los importadores postergaron operaciones para acceder al MULC con la nueva alícuota. Por lo pronto, a todo el mercado le quedó claro que el Gobierno prioriza seguir bajando la tasa mensual de inflación, que según el Toto en agosto estará cerca de la de julio, y sacrificar reservas en el corto plazo. Hay muchas dudas sobre el impacto en el IPC, a diferencia del IPM donde los precios deberían retroceder. Un tema que inquieta es que no hay noticias sobre la transferencia de los casi u$s1.530 millones al BoNY para cubrir los intereses de los vencimientos de enero del próximo año.

Celebran Índice de Confianza pero preocupa caída en la aprobación de Milei

Un miembro del equipo económico compartió un asado con antiguos camaradas de su colegio de zona norte, celebrando los números de la última encuesta de la DiTella donde el Índice de Confianza en el Gobierno de agosto recuperó niveles de más del 50% superando por primera vez en el mismo mes a la gestión Macri y Fernández. Dejó en claro que para el Gobierno el apoyo social era tan importante como el ancla fiscal. Pero a la hora del postre dos comensales le aguaron el festejo al comentar datos de un sondeo de la consultora RDT que arrojó como dato relevante la caída en el nivel de aprobación de la gestión Milei, lo que estaría relacionado con un deterioro de las expectativas económicas para el 2025 y las de largo plazo. Según contaron, "el sondeo insinúa que una combinación de problemas económicos persistentes y la percepción de improvisación política están erosionando el apoyo al Gobierno". Y si bien en el plano económico, se valora la reducción de la inflación y se observa estabilidad en la preocupación por el resto de las variables económicas, los problemas estructurales como el bajo poder adquisitivo de la población y el incremento en los niveles de desempleo están generando un efecto nocivo en la evaluación de la gestión.

Mientras que en el plano político, surge que las tensiones entre Milei y Villarruel, junto con la sucesión de funcionarios eyectados del Gobierno en los últimos meses, han contribuido a incrementar la percepción de un gobierno improvisado, impactando negativamente en la valoración del Gobierno. Por ahora no hay debacle pero el panorama impacta en un porcentaje de electores que apoyaron al actual Gobierno en el balotaje, quienes ahora reconsideran su apoyo para las próximas elecciones. Lo bueno para el Gobierno es que aún no se detecta que dicha proporción esté inclinándose por otras preferencias. A la hora del whisky, ya con la ausencia del invitado de honor, reaparecieron los temas financieros y en particular el "carry trade". Los especialistas explicaron que pese al retroceso de la brecha el carry de corto plazo seguía siendo atractivo gracias a la intervención del BCRA y el efecto blanqueo (y la demanda de pesos para pago anticipado de Bienes Personales). Pero a mediano y largo plazo los bonos CER eran la mejor opción riesgo-retorno. No ven el riesgo país bajar en el corto plazo dada los problemas para ganar reservas que tiene el BCRA e identificaron a la deuda de Neuquén y Santa Fe como opción atractiva para los menos amantes del riesgo.

Un experto aportó un ejemplo del carry: para que el retorno de la Lecap junio 2025 le gane a la ON Telecom agosto 2025 que tiene una TIR del 6%, el CCL debe subir menos del 40% ($1.765) hasta junio de 2025; si el craw del 2% se mantiene la brecha escalaría por encima del 50% por lo que la brecha de equilibrio sería del 10% aproximadamente. Mientras que en el caso de los bonos CER, el carry depende de la dinámica entre inflación y brecha. En el mismo ejemplo, para que el retorno del bono CER TZX25 junio 2025 que ofrece una tasa real de CER +5,5% supere al de la ON Telecom el CCL no debería superar a la inflación por más de 0,8% hasta junio 2025 ($1.300 de hoy). Por eso recomendaron los bonos dólar-linked como una alternativa más directa y sencilla ya que el retorno depende de la brecha. En ese caso para que el bono dólar-linked TZV25 junio 2025 con una TIR en dólares oficiales de -12% le gane a la ON Telecom la brecha debería mantenerse por debajo del 20% aproximadamente.

Mucho ruido con el blanqueo

Siguen los festejos en la nueva sede de la firma de asesoramiento financiero y ALyC, NEIX, en Buena Vista, una zona que está explotando inmobiliariamente con edificios de oficinas, barrios cerrados, dormis, departamentos, comercios, colegios, campos de deportes y clubes deportivos. Además de conversar sobre la ola de proyectos inmobiliarios que se avecina en ese reducto de zona norte los invitados a las nuevas oficinas inteligentes de la firma que lideran Esteban Goyheneix (ex Galicia, Finansur) y Lucas Mieres (ex Finansur) se habló mucho sobre la irreversible ola de fusiones en el negocio de las ALyCs ante el bajo volumen de operaciones y baja volatilidad en el dólar contado con liquidación (CCL) y también mucho ruido con el blanqueo. Al respecto se comentó como se han intensificado las consultas en los últimos días y como de costumbre se descuenta que cuando resten unos pocos días para el primer vencimiento los móviles y pantallas tendrán un vendaval de consultas y adhesiones. Es el comentario generalizado en el mercado, donde todavía se ven tibias consultas, pocas concreciones pero que dado el tenor de los negocios en los últimos años veranito cambiario mediante, el blanqueo acapara ahora la atención del mercado A la hora del intercambio de data, mucha expectativa con el efecto sobre el mercado local, sobre todo para las nuevas ON. También se habló mucho del Bopreal como alternativa para canalizar en el blanqueo.

En otro encuentro financiero, entre gestores y abogados, también el blanqueo fue epicentro de las conversaciones. En este caso la mayor inquietud giró por el intercambio de Información con EE.UU. Allí recordaron que el acuerdo FATCA (el CRS de EE.UU.) entre Argentina y Estados Unidos de fines de 2022 entró en vigencia, y a partir de septiembre la AFIP recibirá información sobre cuentas de argentinos en entidades financieras estadounidenses, específicamente sobre rentas generadas en 2023. El acuerdo es menos amplio que el CRS y solo alcanza a personas físicas con cuentas en EE.UU. que generen rentas sujetas a retención allí, y no incluye sociedades extranjeras con beneficiarios argentinos.

La información compartida se limita a las rentas de origen americano, no a saldos ni movimientos, y solo si superan los 10 dólares. A diferencia del blanqueo de 2016, donde la presión del CRS llevó a muchos a regularizar sus activos, el actual acuerdo con EE.UU. es menos agresivo pero la posibilidad de ser informados genera mayor presión para regularizar activos no declarados. El tema, según los expertos, es la Lista Gris: en octubre de 2024 existe el riesgo de que Argentina vuelva a ser incluida en la lista gris, en la cual se encuentran países como Venezuela, Mónaco, Congo y Nigeria, entre otros. Un nuevo blanqueo podría no ser bien recibido por el GAFI que asocia el dinero oculto a actividades delictivas.

Goldman, cartera vip y Brasil

En un Zoom financiero, casi a escala global, se analizó un estudio de Goldman Sachs sobre las tenencias de casi 700 hedge funds con posiciones por cerca de u$s3 billones y las de 555 fondos mutuos con casi u$s4 billones en activos. El banco de inversión compiló la cartera VIP de los fondos de cobertura de las 50 acciones que aparecen con mayor frecuencia entre las 10 mayores tenencias de los hedge funds, y la de los fondos mutuos de las 50 acciones en las que están más sobreponderados. Explicaron que Goldman descubrió que había ocho favoritas compartidas entre los fondos de cobertura y los fondos mutuos en el último trimestre y que habían subido un 17% en lo que va de año. ¿Cuáles son esos favoritos?: Workday, Visa, Unitedhealth Group, Uber Technologies, Progressive, Mastercard, Fiserv y

CRH. En la vecina orilla tuvo lugar un encuentro organizado por el banco brasileño Itaú, exclusivo para clientes corporativos, con destacados referentes de la economía y la política con el fin de conocer de primera mano las perspectivas económicas de la región y el mundo. El evento contó con la presencia del economista jefe de Itaú Unibanco, Mário Mesquita, que dejó algunos mensajes: la reciente volatilidad en el mercado por el temor a una desaceleración en EE.UU. no indican la necesidad de recortes de tasas de emergencia dadas las condiciones financieras; los riesgos para la actividad en China se traducen en un recorte de la previsión de crecimiento para 2024 del 5% al 4,8%; el reciente incremento de la prima de riesgo en Brasil se debe a las dudas sobre el recorte del gasto y el aumento de la deuda pública, esperan que la inflación se mantenga por encima de la meta en 2024 y 2025 (4,2% para ambos años); la economía argentina comienza a estabilizarse, aunque no es un hecho consumado y sus principales riesgos son el escenario político y la posibilidad de una larga estanflación.

En los coffee break se comentaba irónicamente sobre el apodado Darth Vader brasileño por el dueño de Tesla, Elon Musk, luego del bloqueo de las cuentas bancarias de Starlink, en referencia al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, que amenazó con suspender la red social X a menos que Musk designara un nuevo representante legal en 24 horas. Según banqueros de inversión allí presentes, los fondos de inversión globales que operan en la región consideran que el mercado brasileño tendrá el mejor desempeño en América Latina y el chileno de los Andes. Sobre el caso Nvidia señalaron que el mercado se toma como una ligera decepción los buenos resultados del fabricante de chips, quien salió a recomprar acciones por valor de u$s50.000 millones.

Unos cuantos kilómetros más arriba, en Miami, la gente de BlackTORO creó un espacio de debate y relacionamiento en una conocida cadena de sushi, organizado por Agustin Pozzoli. Fueron de la partida del mencionado after office para gente de la comunidad financiera latina en Miami, entre otros, el Cónsul general argentino en Miami, Marcelo Gilardoni, quien al parecer es uno de los más activos a la hora de armar redes de compatriotas, y Lucas Brea (Epic Capital Securities), Florencia Gomez Stoppello, Martina Porcel y Kevin Barros de Balanz, Paul Franck (Morgan Stanley), Juan Iglesias ( JPMorgan Chase), Marcos Andelsman (Compass Lexecon), Benjamín Boquete (BlackTORO), Paul Grundy (Deutsche Bank), Gonzalo Perroni (Holistic Brokerage), Francisco Marino (Noctua), Alberto Quiroga Sáez (Puente), Rafael Mendoza de la Torre, Santiago Solanet y Santiago Rocca de BlackTORO, y Alexia Young (Becon Investment). En otra reunión muy cerca de ahí se comentó mucho sobre la próxima ronda de financiación de OpenAI que elevaría el valor de la empresa de inteligencia artificial a más de u$S100.000 millones.