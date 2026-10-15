Los medicamentos volvieron a subir más que la inflación: aumentaron 2,4% en septiembre + Agregar ámbito en









Mientras el IPC marcó un 1,9%, el rubro farmacéutico escaló un 2,4% en los mostradores. Desde el SAFyB cuestionaron la metodología del INDEC y advirtieron sobre el impacto de la desregulación en los precios. Los detalles, en la nota.

Medicamentos y inflación: Los fármacos superaron la inflación mensual en septiembre con un alza del 2,4%.

Los medicamentos volvieron a ganarle a la inflación en septiembre y se encendió nuevamente el debate sobre el costo de los remedios en la Argentina. Mientras el INDEC marcó un índice general del 1,9%, los fármacos registraron un alza del 2,4% en los mostradores, lo que desató los cuestionamientos del gremio farmacéutico.

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El titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta, cuestionó el aumento de los medicamentos y la metodología aplicada para medir la evolución de los precios.

El líder farmacéutico señaló que “el porcentaje de 2,4% revelado por el indec podría ser mucho mayor si se midiera todos los productos exhibidos en una farmacia y no los 20 que suelen medir”, en sentido de que el indicador toma como referencia un conjunto reducido de productos dentro de un universo mucho más amplio de medicamentos disponibles en el mercado.

El titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta, cuestionó el aumento de los medicamentos y la metodología aplicada para medir la evolución de los precios. “El promedio informado no siempre refleja la magnitud de los aumentos que enfrentan los consumidores en los mostradores de las farmacias”, aseguró Peretta.

El detalle Aunque los precios de los remedios venían corriendo a la par de la inflación general, los datos acumulados desde junio exponen un claro desfasaje: mientras el IPC general del conjunto de los precios sumó un 5,81%, el sector farmacéutico escaló un 7,12%, ubicándose más de un punto por encima de la media.

Este comportamiento responde a que el sector acumulaba un 15,1% de aumento a fines de junio y alcanzó un 23,3% al cierre de septiembre, registrando subas mensuales levemente por encima del promedio general durante este último trimestre. El planteo del SAFyB se produce en un escenario que impacta de lleno en el bolsillo familiar. Cabe subrayar que el planteo del SAFyB se produce en un escenario que impacta de lleno en el bolsillo familiar: el costo de los remedios se volvió una carga cada vez más pesada en el presupuesto de los hogares, especialmente para los pacientes con tratamientos crónicos o consumo habitual de medicamentos. En ese contexto, Peretta volvió a poner el foco en la concentración del mercado farmacéutico: “La producción y comercialización continúa dominada por un número reducido de laboratorios, y esto limita la competencia y dificulta la reducción de los precios que dicen promover desde el Gobierno. Cada mes que pasa queda demostrado que la política de desregulación encarada por el ministro Sturzenegger no es liberal, fomenta monopolios y es un fracaso monumental”, concluyó Peretta.

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