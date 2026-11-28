El Presidente destacó los lazos históricos entre ambos países y afirmó que las diferencias entre los gobiernos ocupan un lugar secundario.

Javier Milei sostuvo que la relación entre la Argentina y España trasciende la afinidad política entre sus gobernantes.

El presidente Javier Milei se refirió a su relación con el gobierno de Pedro Sánchez y sostuvo que el vínculo entre la Argentina y España está por encima de las diferencias políticas . Sus declaraciones se conocieron después de que el dirigente español cuestionara su gestión durante el cierre de la campaña electoral.

“Lo importante es el ser humano, el ciudadano, el individuo. Los jefes de Estado son aves de paso” , expresó en una entrevista con CNN que se emitirá el domingo por la noche.

El mandatario describió la relación bilateral como “muy profunda” y recordó que más de medio millón de argentinos residen en España . En ese marco, señaló que los lazos entre las sociedades trascienden la afinidad que puedan tener sus representantes.

“ Es una relación de muchísimos años. Hay respeto y afecto. La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden. Puede tener más o menos afinidad, pero lo importante es la gente”, sostuvo.

Milei también vinculó esa definición con sus diferencias ideológicas con el socialismo. Según planteó, quienes tienen esa orientación política consideran que lo central son los jefes de Estado, mientras que él ubica al individuo en el centro de la relación.

Las críticas de Pedro Sánchez a Javier Milei durante la campaña

Las declaraciones del Presidente se conocen en medio de una campaña española en la que Sánchez utilizó a Milei como referencia para cuestionar las propuestas de la derecha.

Durante su acto de cierre del viernes, el mandatario español apuntó tanto contra el argentino como contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al advertir sobre posibles recortes en las políticas sociales. “Estas elecciones van de si le damos al de las tijeras y al de la motosierra el control del Estado de bienestar”, afirmó ante sus seguidores.

Un día antes, Sánchez había presentado al gobierno argentino como un ejemplo de la “regresión” que, según su planteo, podría enfrentar España ante una victoria de una alianza entre el Partido Popular y Vox.

Los cruces también tuvieron una expresión partidaria durante el último viaje de Milei a España. En aquella oportunidad, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) colocó un cartel en la fachada de su sede con el mensaje: “Hola Milei. Los zurdos te dan la bienvenida a España”.

Frente a ese escenario, el Presidente argentino defendió la continuidad de los vínculos entre ambos países y remarcó que las diferencias entre sus dirigentes no deberían definir la relación entre sus ciudadanos.