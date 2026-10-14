Ranking de inflación de septiembre: Argentina es el segundo país con IPC más alto de América Latina

Aunque volvió a marcar menos de 2% en septiembre, el 1,9% situó a la Argentina en la parte más alta de la tabla latinoamericana, exhibiendo una amplia brecha frente a la mayoría de los países de la región. Los detalles, en la nota.

Inflación Argentina: El 1,90% mensual en septiembre posicionó al país como el segundo con mayor inflación de Latinoamérica, solo superado por Venezuela (8,40%).

Aunque la inflación en Argentina se mantuvo por debajo del 2% mensual en septiembre —marcando el segundo nivel más bajo en lo que va del año—, el contraste con la región expone la amplia brecha en la dinámica de precios frente al resto de Latinoamérica.

Con un incremento del 1,90% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, Argentina se posicionó como el segundo país con mayor inflación mensual de la región , según datos oficiales. Sólo fue superado por el dato de Venezuela, que anotó un 8,40%.

Cabe precisar que el dato de inflación argentino coincidió con las expectativas del mercado, y se ubicó por encima del 1,7% registrado en agosto , que había representado la menor variación en 14 meses.

Guatemala completó el podio regional al registrar un IPC mensual del 1,18% , de acuerdo con el Banco de Guatemala. Junto con Argentina y Venezuela, constituyó el único grupo de países que superó el 1% en el mes. Así, solo tres de las 15 economías relevadas cruzaron ese piso, mientras que las doce restantes anotaron cifras inferiores.

Cabe precisar que el dato de inflación argentino coincidió con las expectativas del mercado, y se ubicó por encima del 1,7% registrado en agosto , que había representado la menor variación en 14 meses.

IPC Mensual por País (Septiembre de 2026)

Venezuela: 8,40%

Argentina: 1,90%

Guatemala: 1,18%

Bolivia: 0,85%

Brasil: 0,82%

Uruguay: 0,54%

Honduras: 0,48%

El Salvador: 0,45%

México: 0,42%

Chile: 0,40%

Colombia: 0,37%

República Dominicana: 0,33%

Perú: 0,14%

Costa Rica: 0,11%

Paraguay: 0,10%

Los últimos tres lugares corresponden a las economías con los menores incrementos de precios del mes: Perú, con un 0,14%; Costa Rica, con un 0,11%; y Paraguay, con un 0,10%. De este modo, la inflación argentina de septiembre resultó ser 19 veces superior a la paraguaya.

Brecha regional: Solo tres países superaron el 1% de inflación mensual, mientras que Argentina acumuló un 23,60% en los primeros nueve meses de 2026.

Cuatro economías de la región quedaron fuera del relevamiento: Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá todavía no dieron a conocer los datos oficiales de inflación del mes de septiembre.

La brecha con los países vecinos a lo largo del año

Al ampliar la perspectiva de tiempo, las diferencias con la región se profundizan. En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumulada en Argentina llegó al 23,60%, marcando el segundo índice más alto de América Latina, solo superado por el 225,30% de Venezuela. En el plano interanual, el acumulado de los últimos doce meses situó al país en el mismo segundo lugar, con un 33,40%.

La distancia con los países vecinos se ve más nítidamente, a medida que se amplia el espectro: en los primeros nueve meses de 2026, Bolivia registró una inflación acumulada del 3,88%, Brasil del 3,95%, Chile del 4,00% y Uruguay del 4,21%. De este modo, la cifra acumulada por Argentina casi sextuplicó la de los países limítrofes, en un bloque donde Paraguay exhibió el menor incremento con apenas un 1,90%.

En el acumulado de doce meses, la brecha es cada vez más evidente. Entre los países vecinos, Bolivia registró la mayor inflación interanual con un 5,70%, seguida por Uruguay (4,68%), Brasil (4,58%) y Chile (4,10%). En el extremo opuesto, Paraguay se ubicó nuevamente como el más estable del grupo con un 1,70%, una cifra que contrasta fuertemente con el 33,40% de Argentina, estableciendo una relación de casi veinte veces.

Comparativa anual: La inflación interanual argentina del 33,40% es casi veinte veces superior a la de Paraguay (1,70%).

Más allá de las fronteras inmediatas de Argentina, Colombia y Honduras completan el lote de los países con mayor presión inflacionaria. Colombia suma un 5,74% acumulado en el año y un 6,29% interanual, en tanto que Honduras marca un 5,29% y un 6,28% en los mismos períodos. Estos indicadores representan las marcas más altas de América Latina, solo superadas por Venezuela y Argentina.

Venezuela se mantiene en una categoría aparte: su inflación interanual alcanzó el 465,60%, una cifra que representa casi catorce veces la de Argentina (33,40%), la cual a su vez resulta holgadamente superior a la de todos los demás países de la lista.