Javier Milei retoma la agenda local en Corrientes: hablará en un congreso en el Club de la Libertad

Se espera que el discurso del Presidente tenga un enfoque económico y que se refiera al presente del país y a las proyecciones de su gestión.

Luego de su viaje a Estados Unidos , Javier Milei retomará su agenda pública en el plano local este jueves y hablará en el congreso del Club de la Libertad a las 19 horas para cerrar el evento con un discurso titulado "Los desafíos del crecimiento económico".

Para asistir al congreso, hay entradas disponibles a $50.000 , aunque también habrá un espacio habilitado de entrada gratuita para el público general.

El Presidente viajará a Corrientes este jueves junto a funcionarios nacionales. Estará acompañado por Lisandro Almirón, uno de los referentes de La Libertad Avanza en la provincia . Se espera que durante su intervención hable de temas vinculados al presente económico del país y las proyecciones del plan de gobierno.

El titular del Club de La Libertad, Alberto Medina Méndez , adelantó que "la participación de Milei será de carácter académico" y que "el evento reunirá a referentes del sector público y privado, economistas, legisladores y empresarios ".

A su vez, medina aseguró que el encuentro "pretende poner en agenda los grandes temas del desarrollo y el federalismo económico".

Desde la organización anticiparon además que el objetivo del Presidente es reforzar su vínculo con los sectores productivos del interior y consolidar su presencia en las provincias a partir de una serie de actividades que ya están siendo organizadas para los próximos meses.

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete para presentar el nuevo esquema del Gobierno y establecer la hoja de ruta del Gobierno

Este miércoles, Milei encabezó una reunión ampliada de Gabinete en el Salón Eva Perón, donde se presentó formalmente el nuevo esquema ministerial y se definió los objetivos de gestión de cara al próximo período legislativo.

Dicha reunión incluyó también la presencia de los ministros Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Luis Caputo (Economía). Se ausentaron el canciller Pablo Quirno, en Estados Unidos; Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia), de licencia por una operación de rodilla.

La reunión de Gabinete convocada por Milei busca consolidar la nueva estructura ministerial y establecer una hoja de ruta común para la segunda etapa del Gobierno. El Presidente pretende reforzar el trabajo coordinado entre los ministerios, garantizar la unidad interna y avanzar con los proyectos legislativos prioritarios, entre ellos el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Ejecutivo planea enviar al Congreso.