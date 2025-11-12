Luego de su viaje a Estados Unidos, Javier Milei retomará su agenda pública en el plano local este jueves y hablará en el congreso del Club de la Libertad a las 19 horas para cerrar el evento con un discurso titulado "Los desafíos del crecimiento económico".
Javier Milei retoma la agenda local en Corrientes: hablará en un congreso en el Club de la Libertad
Se espera que el discurso del Presidente tenga un enfoque económico y que se refiera al presente del país y a las proyecciones de su gestión.
Para asistir al congreso, hay entradas disponibles a $50.000, aunque también habrá un espacio habilitado de entrada gratuita para el público general.
El Presidente viajará a Corrientes este jueves junto a funcionarios nacionales. Estará acompañado por Lisandro Almirón, uno de los referentes de La Libertad Avanza en la provincia. Se espera que durante su intervención hable de temas vinculados al presente económico del país y las proyecciones del plan de gobierno.
El titular del Club de La Libertad, Alberto Medina Méndez, adelantó que "la participación de Milei será de carácter académico" y que "el evento reunirá a referentes del sector público y privado, economistas, legisladores y empresarios".
A su vez, medina aseguró que el encuentro "pretende poner en agenda los grandes temas del desarrollo y el federalismo económico".
Desde la organización anticiparon además que el objetivo del Presidente es reforzar su vínculo con los sectores productivos del interior y consolidar su presencia en las provincias a partir de una serie de actividades que ya están siendo organizadas para los próximos meses.
Este miércoles, Milei encabezó una reunión ampliada de Gabinete en el Salón Eva Perón, donde se presentó formalmente el nuevo esquema ministerial y se definió los objetivos de gestión de cara al próximo período legislativo.
Dicha reunión incluyó también la presencia de los ministros Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Luis Caputo (Economía). Se ausentaron el canciller Pablo Quirno, en Estados Unidos; Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia), de licencia por una operación de rodilla.
La reunión de Gabinete convocada por Milei busca consolidar la nueva estructura ministerial y establecer una hoja de ruta común para la segunda etapa del Gobierno. El Presidente pretende reforzar el trabajo coordinado entre los ministerios, garantizar la unidad interna y avanzar con los proyectos legislativos prioritarios, entre ellos el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Ejecutivo planea enviar al Congreso.
