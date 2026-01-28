Brutal accidente: siete hinchas del PAOK murieron en un choque frontal camino a un partido + Seguir en









El siniestro ocurrió en Rumania durante un intento de sobrepaso; otros tres pasajeros permanecen internados en grave estado.

Así fue el momento en el que la camioneta impactó con el camión

Un grave accidente de tránsito ocurrido en una ruta de Rumania dejó como saldo siete personas fallecidas y tres heridas de gravedad, luego de que un minibús colisionara de frente contra un camión de carga. En el vehículo viajaban diez personas, todas ellas aficionados del PAOK de Salónica que se dirigían a Francia para presenciar un encuentro de Europa League.

Según informaron fuentes de la Policía rumana, el hecho se produjo cuando el conductor del minibús intentó adelantar a otro rodado, invadiendo el carril contrario. En ese momento impactó frontalmente contra un camión que circulaba en sentido opuesto. La violencia del choque provocó la muerte inmediata de siete ocupantes, mientras que los tres sobrevivientes fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud de la zona.

Los heridos fueron derivados, entre otros establecimientos, al Hospital Universitario de Timioara, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

paok-accidente Camión cisterna involucrado y viaje con destino deportivo de los hinchas del PAOK En el siniestro también estuvo involucrado un camión cisterna, aunque las autoridades confirmaron que no se produjeron derrames ni fugas de material inflamable, lo que permitió evitar consecuencias aún más graves.

Las víctimas integraban un grupo de seguidores del PAOK que había emprendido un extenso viaje por carretera con destino a Lyon, donde el club griego debía enfrentar al Olympique de Lyon por la Europa League el jueves 29 de enero, en el Groupama Stadium.

Tras conocerse la noticia, el PAOK expresó públicamente su dolor y comunicó que se encuentra en contacto permanente con las familias de los fallecidos, además de coordinar acciones con las autoridades griegas y rumanas. Por su parte, el Gobierno de Grecia informó que su embajada en Bucarest brinda asistencia consular y colabora en los trámites de repatriación. La UEFA también lamentó lo ocurrido y anunció que el partido se disputará con homenajes y un minuto de silencio en memoria de los hinchas que perdieron la vida durante el viaje.