Más industriales advierten sobre el “riesgo Milei”

En un hecho poco habitual, un grupo de empresarios de la industria decidió hacer pública su posición de cara al balotaje del 19 de noviembre. El denominador común de estos referentes de distintas actividades es no acompañar la candidatura de Javier Milei . Consideran que una presidencia del libertario podría poner en riesgo la democracia, alertan por la apertura comercial indiscriminada y rechazan la dolarización. Sorpresa por el desconocimiento que mostró el economista sobre el manejo del Estado y el comercio exterior. Expectativa en la Unión Industrial Argentina por el llamado a un gobierno de unidad nacional.

A horas del balotaje, se multiplican las voces del sector que explicitan su postura. Lo hacen a título personal, sin comprometer el sello de las principales gremiales que, como suele ocurrir, se refieren a las políticas y no a las personas. En ese sentido, la expresión más concreta de la UIA fue un rechazo contundente a la idea de una apertura indiscriminada: “No nos entreguen de manos atadas al mundo" , dijo Daniel Funes de Rioja en aquella oportunidad.

Este fin de semana, en los chats de empresarios circuló una publicación de Carolina Castro, titular de Industrias Guidi, que suscribió a un documento de mujeres en el que se convoca a no votar a La Libertad Avanza. “La fórmula Milei/Villarruel no solo no es opción para saldar las deudas sino que además sus ideas pueden hacer que perdamos los pocos acuerdos que tenemos”, sostuvo la empresaria autopartista.