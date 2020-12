Politi: "Estamos más cerca de tener un mercado de capitales profundo"

Juan Politi: El piso en el que estaban los precios era casi ridículo, comparado con sus valores históricos y con el potencial de resultados. Esta vez el mercado argentino sí se subió a la ola que arrastró a mercados emergentes luego del cambio político en EE.UU. y la llegada inminente de las vacunas para el covid, pero aún hoy tienen un buen margen de recuperación, apalancado por un crecimiento económico impulsado por un nuevo ciclo favorable de los precios de nuestras exportaciones agrícolas.

P.: ¿Considera exagerado el castigo que vienen teniendo los bonos argentinos en dólares?

J.P.: Sin dudas. El precio actual de los bonos argentinos en dólares y su increíble curva invertida no son consistentes con la realidad posreestructuración. No refleja el hecho de que no hay probabilidad de default en los próximos cuatro años, ya que casi no hay vencimientos. Las señales confusas que se dieron el 15 de septiembre generaron un nerviosismo de corto plazo que frenó el proceso virtuoso que esperábamos luego de la reestructuración de deuda. Eso ahora cambió: en lugar de restringir la demanda se decidió ampliar la oferta. Por eso desde la segunda mitad de octubre se ven indicios más favorables y bajó sensiblemente la presión sobre el tipo de cambio implícito en las cotizaciones en pesos.

P.: El Cedear se convirtió en el papel de renta variable más operado. ¿Ven valor allí o es coyuntural?

J.P.: Varios países de la región con mercados más desarrollados, como Chile, México y Brasil, cuentan con instrumentos similares. Es cierto que acá crecieron de manera exponencial este año, por el temor al riesgo local. Pero, más allá de la coyuntura, son un excelente instrumento de cobertura y de diversificación.

P.: ¿Les atrae la curva que se viene formando con los bonos indexados?

J.P.: El mercado de pesos resucitó después del golpe dramático del reperfilamiento de septiembre de 2019. Hoy la curva muestra un comportamiento de expectativas muy racionales, entre las Letras de Pase que ajustan según la política monetaria o los bonos cortos o medianos con ajuste CER. La deuda del Tesoro en pesos logró un buen desarrollo porque fue mejor tratada que la de dólares, que sufrió una reestructuración. Ahora se está definiendo todo el programa financiero del Tesoro para el 2021, que abrirá también el espacio al crédito de las provincias, empresas, pymes, proyectos de infraestructura, inmobiliarios y de economías regionales. Estamos más cerca de lograr tener un mercado de capitales local con profundidad y diversidad de instrumentos.

P.: ¿Es correcto hablar de un giro ortodoxo en Guzmán?

J.P.: No usaría la palabra ortodoxo. Veo un criterio razonable desde lo conceptual, pero también desde lo práctico, realista y con sentido social. Eso le permitió recuperar la calma luego del pico de desconfianza de mediados de octubre. Hay una mirada menos confrontativa con los mercados, que buscó favorecer la oferta en lugar de restringir la demanda, pero también atenta a la situación fiscal y monetaria y a la estabilización de las variables financieras. Ese combo abre una buena expectativa para la inversión ante el acuerdo con el FMI y una recuperación de la economía que, aunque moderada, sale rápidamente de sus niveles más bajos.

P.: ¿Es optimista respecto del futuro?

J.P.: Creo que las autoridades tienen una visión clara de cuál es el papel que tiene que cumplir el mercado de capitales nacional en el apuntalamiento de la economía. Los nuevos proyectos para impulsar la construcción y las modificaciones en Bienes Personales son una muestra de ello. Creo que tenemos que seguir siendo creativos para desarrollar más políticas e instrumentos que movilicen el capital nacional. Las gestiones ante el FMI, una vez finalizadas, también van a ser un hito para darle un marco de mayor expansión y diversidad de instrumentos al mercado de deuda pública en el país.