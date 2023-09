Minería: el Gobierno liberó dólares para importación de insumos básicos

Minería. Los dólares que liberó el gobierno para importaciones mineras se podrán utilizar para traer repuestos de camiones que no se consiguen en el país

En paralelo, según relataron fuentes oficiales a este medio, se abrió una mesa entre la Aduana, la Secretaría de Minería de la Nación y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para "garantizar" la importación de repuestos necesarios para la industria. "Son repuestos que no se consiguen en el país", aclararon las fuentes consultadas.

Sin embargo, unos de los cuellos de botella del sector eran las SIRA. Conseguir los permisos para importar fue una de las premisas que Roberto Cacciola, el nuevo presidente de CAEM, se propuso ni bien asumió. Y a partir de un "proceso de trabajo" con la Secretaría de Minería de la Nación a cargo de Fernanda Ávila y la Dirección General de Aduanas, de Guillermo Michel, se logró la aprobación de las SIRAS presentadas por la industria minera.

image.png

Las tratativas que ahora rinde sus frutos comenzaron el jueves pasado, con una reunión entre los directivos de CAEM, Ávila y Michel, donde -según informó el Gobierno- se planteó la "necesidad de que el sector pudiera acceder a bienes e insumos esenciales para mantener la continuidad productiva y el ritmo de construcción de los nuevos proyectos".

Cacciola al tomar el cargo había alertado por las falta de dólares para importar. “La minería es un sector netamente exportador, si nosotros no producimos porque nos faltan insumos o servicios del exterior, no estamos pegando un tiro en los pies. Porque en definitiva perdemos más por no exportar que por que nos autoricen una importación”, resaltó el directivo con más de 26 años de experiencia en la entidad. “El sector exporta por 100 e importa por menos de 7. Entonces tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta que poner en riesgo los 7 pone en riesgo los 100”, añadió.

Roberto Cacciola CAEM Minería 2.jpg

La minería es el sexto complejo exportador argentino y se caracteriza por ser un aportante neto de dólares al país, con una balanza comercial más que positiva: por cada 1 dólar que importa, se generan 10 en exportaciones. En la Secretaría de Minería de la Nación recuerdan que son el segundo sector que más importaciones tienen aprobadas en lo que va de la gestión Sergio Massa, detrás del automotriz.

No es casual que esta señal llegue en momentos en que más divisas se necesitan en las arcas del Banco Central. De hecho, Ámbito pudo saber que a partir de ahora el Gobierno nacional llevará a cabo un "minucioso seguimiento" de todos los proyectos mineros para garantizar que la industria local abastezca a la minería, y que nada la detenga. En el sector ya se muestran exultantes por el éxito de las gestiones: "Se van a permitir importar repuestos que no existen en la industria nacional con celeridad".

"Gracias a la celeridad en las gestiones de los funcionarios, ya ha comenzado una regularización en las aprobaciones de las importaciones de las empresas del sector", destacó un comunicado oficial.

Boom del litio: para el 2025 podría exportar más de u$s7.000 millones

Muchos de los insumos reclamados por la industria corresponden al litio. Es que hoy, el oro blanco, pasó a ser la estrella del sector con 49 proyectos en cartera en Argentina, de los cuales tres ya están produciendo y exportando y pronto lo harán dos más. Hasta julio pasado el carbonato de litio llevaba acumulados exportaciones por u$s421 millones. Esa cifra implicó que la exportación de litio creciera interanualmente un 40 %, el de mayor crecimiento para el sector. Históricamente el oro y la plata han sido los protagonistas de las exportaciones de la minería argentina, sin embargo, hoy el Complejo Litio pasó de ser el 6% de las exportaciones mineras en 2021 al 18% en 2022.

Según estimó Ezequiel Vega, embajador honorario BRICS y analista del sector, para el 2025, el litio podría exportar más de u$s7.000 millones, tomando los precios FOB promedio de exportación del carbonato de litio para el primer semestre de 2023 y utilizando las fechas tentativas de inicio de producción de los proyectos, ambos factores sujetos a cambios. La liberación de las SIRA es un gran primer paso.