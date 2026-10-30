Los patentamientos de autos 0km cayeron 12% interanual en octubre + Agregar ámbito en









Se registraron 45.965 vehículos, un 8,4% menos que en septiembre. En los primeros diez meses de 2026, las ventas acumularon una baja del 12,8% frente al mismo período del año pasado. Desde ACARA destacaron la estabilidad del mercado y el avance de las marcas asiáticas.

Los patentamientos de vehículos alcanzaron las 45.965 unidades en octubre, según el informe de ACARA. Cuyo Automotores

Los patentamientos de vehículos 0km registraron una caída del 12% interanual en octubre, con un total de 45.965 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). La cifra también representó un retroceso del 8,4% respecto de septiembre, cuando se habían registrado 50.207 vehículos.

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Con estos resultados, el mercado automotor acumuló 481.852 patentamientos entre enero y octubre de 2026. El número representa una baja del 12,8% en comparación con las 552.758 unidades registradas durante el mismo período de 2025.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que durante octubre continuó la recomposición del mercado, impulsada por la llegada de nuevas marcas y modelos y una oferta cada vez más amplia. En ese sentido, destacó el avance de las automotrices asiáticas, cuya participación en el mercado pasó de niveles muy bajos al comienzo del año a superar el 11%.

Beato también señaló que las oportunidades de precios y financiación contribuyeron a sostener la actividad. Según explicó, por quinto mes consecutivo los patentamientos superaron las 45.000 unidades mensuales, un nivel de estabilidad que el sector esperaba recuperar desde la primera parte del año.

Qué anticipa ACARA para el cierre del año y las ventas de 2027 De cara al cierre de 2026, el titular de ACARA advirtió que los últimos dos meses suelen ser los de menor actividad, aunque consideró que podrían mostrar un crecimiento interanual. La expectativa está puesta en que las marcas profundicen sus promociones y bonificaciones para alcanzar sus objetivos anuales.

"Quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales", afirmó Beato. Y agregó: "Esperemos que así suceda porque eso nos permitirá empezar a proyectar un 2027 mejor que este".