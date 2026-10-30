Sin nafta ni patentamiento: así es la nueva bicimoto eléctrica que llegó a la Argentina

La marca amplía su oferta de movilidad urbana con un vehículo pensado para trayectos cortos. Incorpora tres modos de conducción, equipamiento funcional y una propuesta orientada a reducir los costos de traslado.

La movilidad eléctrica continúa sumando alternativas en el mercado argentino. En esta oportunidad, Keeway presentó la nueva C-02PRO, una bicimoto eléctrica diseñada para realizar desplazamientos urbanos de corta distancia, con una propuesta que combina facilidad de uso, bajo mantenimiento y equipamiento para las necesidades cotidianas.

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La marca, representada en el país por Grupo La Emilia , incorpora este vehículo a su catálogo con el objetivo de ampliar las opciones de transporte para quienes buscan una alternativa a los medios tradicionales de movilidad.

Uno de sus principales atractivos es que, según informó la compañía, la C-02PRO está exenta de patentamiento y no requiere licencia de conducir, características que simplifican su utilización. De todos modos, su circulación debe ajustarse a las disposiciones vigentes en cada jurisdicción.

El modelo apunta a diferentes perfiles de usuarios: desde jóvenes que buscan una primera alternativa de transporte hasta trabajadores que necesitan cubrir distancias reducidas. También está orientado a pequeños comercios que realizan entregas de cercanía y a quienes se desplazan dentro de barrios privados.

Al tratarse de un vehículo completamente eléctrico, no necesita combustible y presenta menores requerimientos de mantenimiento mecánico frente a las alternativas equipadas con motores de combustión.

Al tratarse de un vehículo completamente eléctrico, no necesita combustible y presenta menores requerimientos de mantenimiento mecánico frente a las alternativas equipadas con motores de combustión.

Carlos Fernández, Product Manager de Keeway, explicó que el lanzamiento responde a los cambios en las necesidades de movilidad de los consumidores.

"La electromovilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una solución para distancias cortas", señaló el ejecutivo, quien destacó que la compañía busca ofrecer una alternativa práctica, económica y adaptada a los recorridos diarios.

Cómo es la nueva Keeway C-02PRO y qué equipamiento ofrece

En el apartado mecánico, la nueva bicimoto incorpora un motor eléctrico HUB de 500 W, alimentado por un sistema de baterías de ácido de 48 V y 20 Ah. Su funcionamiento no requiere cambios de marcha, lo que facilita la conducción para usuarios sin experiencia previa.

Una de sus características principales es la posibilidad de seleccionar entre tres modos de conducción, con velocidades máximas de 15, 20 y 25 km/h. Esta configuración permite adaptar la respuesta del vehículo a diferentes necesidades de desplazamiento.

En términos de equipamiento, dispone de iluminación Full LED, tablero digital, alarma y llave de contacto. También incluye un canasto delantero y una parrilla portaequipaje, elementos que facilitan el transporte de compras y objetos personales.

La comodidad es otro de los aspectos considerados en su desarrollo. La C-02PRO cuenta con asiento para dos ocupantes y respaldo para el acompañante, además de suspensión delantera y doble amortiguador trasero.

Su configuración se completa con ruedas de aleación de 10 pulgadas, neumáticos sin cámara y frenos en ambas ruedas. El peso declarado es de 34,5 kilos sin considerar las baterías, una característica que favorece las maniobras a baja velocidad.

En cuanto al respaldo comercial, Keeway ofrece una garantía oficial de 12 meses, acompañada por la red de concesionarios y el servicio de posventa de Grupo La Emilia.

Con la incorporación de la C-02PRO, la compañía busca ampliar su participación en el segmento de movilidad eléctrica de cercanía, donde la practicidad, los costos de utilización y la facilidad de manejo aparecen entre los principales factores de elección.