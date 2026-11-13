La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica durante noviembre de 2026 un aumento del 1,93% a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La actualización responde a la fórmula de movilidad mensual, que toma como referencia la inflación registrada por el INDEC.
SUAF de ANSES en noviembre de 2026: montos confirmados, aumento del 1,93% y topes de ingresos
Las asignaciones familiares se renovaron por la inflación y presentan nuevas escalas según los ingresos de cada hogar.
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El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y determinados titulares de prestaciones previsionales y por desempleo, entre otros grupos. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el importe del SUAF depende de los ingresos familiares y de los límites establecidos para acceder al cobro.
¿Cuánto paga ANSES por hijo este mes según el Ingreso del Grupo Familiar?
La Asignación Familiar por Hijo alcanza los $79.816 en noviembre de 2026 para los hogares del primer tramo de ingresos. El monto disminuye progresivamente a medida que aumenta el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Según la Resolución 303/2026 de ANSES, publicada el 28 de octubre, los valores vigentes para la zona general son:
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IGF hasta $1.235.699: $79.816 por hijo
IGF entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $53.841 por hijo
IGF entre $1.812.272,01 y $2.092.326: $32.566 por hijo
IGF entre $2.092.326,01 y $6.543.628: $16.806 por hijo
Estos importes también corresponden a la Asignación Familiar por Prenatal, destinada a quienes cumplen los requisitos durante el embarazo. El monto no es igual para todos los beneficiarios, ya que además de los ingresos, ANSES contempla valores diferenciales en determinadas zonas geográficas del país.
Escala completa de asignaciones y los nuevos límites de exclusión
El aumento del 1,93% también modifica otras prestaciones del SUAF, entre ellas las asignaciones por discapacidad y los pagos únicos por nacimiento, matrimonio y adopción. Para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, la escala general de noviembre queda establecida de la siguiente manera:
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IGF hasta $1.235.699: $259.864
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IGF entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $183.839
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IGF desde $1.812.272,01: $116.026
En esta prestación no se aplica el tope máximo familiar del mismo modo que en la asignación ordinaria por hijo. Por otra parte, las Asignaciones de Pago Único (APU), que se abonan ante determinados acontecimientos familiares, tienen los siguientes valores:
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nacimiento: $93.035
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matrimonio: $139.300
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adopción: $556.217
Para estos pagos rige el límite general de ingresos previsto por la normativa. El tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar se ubica en $6.543.628, mientras que el límite individual excluyente es de $3.271.814.
Esto significa que si uno de los integrantes del hogar percibe ingresos superiores a $3.271.814, el grupo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones sujetas a ese límite, aunque la suma total de sus ingresos sea inferior a $6.543.628. Los nuevos topes fueron establecidos por la Resolución 303/2026, que también dispone el redondeo de los importes al peso entero siguiente.
Cómo consultar el calendario de cobros y la liquidación en Mi ANSES
Los beneficiarios del SUAF pueden verificar sus pagos desde la página oficial del organismo o a través de la aplicación mi ANSES. Para consultar la liquidación de noviembre, deben seguir estos pasos:
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ingresar a anses.gob.ar o abrir la aplicación mi ANSES
acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social
buscar la sección de asignaciones familiares y seleccionar la opción de consulta de liquidación
revisar el período correspondiente a noviembre de 2026
verificar el importe, los conceptos liquidados y los datos del cobro
También es posible consultar el calendario de pagos desde la página oficial, donde ANSES informa las fechas según la prestación y la terminación del DNI. En caso de detectar diferencias entre el monto esperado y el liquidado, hay que revisar los ingresos registrados y los datos del grupo familiar.
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