SUAF de ANSES en noviembre de 2026: montos confirmados, aumento del 1,93% y topes de ingresos

Las asignaciones familiares se renovaron por la inflación y presentan nuevas escalas según los ingresos de cada hogar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica durante noviembre de 2026 un aumento del 1,93% a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . La actualización responde a la fórmula de movilidad mensual, que toma como referencia la inflación registrada por el INDEC.

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El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y determinados titulares de prestaciones previsionales y por desempleo, entre otros grupos. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , el importe del SUAF depende de los ingresos familiares y de los límites establecidos para acceder al cobro.

La Asignación Familiar por Hijo alcanza los $79.816 en noviembre de 2026 para los hogares del primer tramo de ingresos. El monto disminuye progresivamente a medida que aumenta el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Según la Resolución 303/2026 de ANSES, publicada el 28 de octubre, los valores vigentes para la zona general son:

El SUAF brinda asistencia económica a trabajadores y familias de distintos sectores.

Estos importes también corresponden a la Asignación Familiar por Prenatal, destinada a quienes cumplen los requisitos durante el embarazo. El monto no es igual para todos los beneficiarios, ya que además de los ingresos, ANSES contempla valores diferenciales en determinadas zonas geográficas del país.

El aumento del 1,93% también modifica otras prestaciones del SUAF, entre ellas las asignaciones por discapacidad y los pagos únicos por nacimiento, matrimonio y adopción. Para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad , la escala general de noviembre queda establecida de la siguiente manera:

Los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones a través de los canales oficiales de ANSES.

IGF hasta $1.235.699: $259.864

IGF entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $183.839

IGF desde $1.812.272,01: $116.026

En esta prestación no se aplica el tope máximo familiar del mismo modo que en la asignación ordinaria por hijo. Por otra parte, las Asignaciones de Pago Único (APU), que se abonan ante determinados acontecimientos familiares, tienen los siguientes valores:

nacimiento: $93.035

matrimonio: $139.300

adopción: $556.217

Para estos pagos rige el límite general de ingresos previsto por la normativa. El tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar se ubica en $6.543.628, mientras que el límite individual excluyente es de $3.271.814.

Esto significa que si uno de los integrantes del hogar percibe ingresos superiores a $3.271.814, el grupo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones sujetas a ese límite, aunque la suma total de sus ingresos sea inferior a $6.543.628. Los nuevos topes fueron establecidos por la Resolución 303/2026, que también dispone el redondeo de los importes al peso entero siguiente.

Mantener los datos personales y familiares actualizados ayuda a evitar inconvenientes con los cobros. Magnific

Cómo consultar el calendario de cobros y la liquidación en Mi ANSES

Los beneficiarios del SUAF pueden verificar sus pagos desde la página oficial del organismo o a través de la aplicación mi ANSES. Para consultar la liquidación de noviembre, deben seguir estos pasos:

ingresar a anses.gob.ar o abrir la aplicación mi ANSES

acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social

buscar la sección de asignaciones familiares y seleccionar la opción de consulta de liquidación

revisar el período correspondiente a noviembre de 2026

verificar el importe, los conceptos liquidados y los datos del cobro

También es posible consultar el calendario de pagos desde la página oficial, donde ANSES informa las fechas según la prestación y la terminación del DNI. En caso de detectar diferencias entre el monto esperado y el liquidado, hay que revisar los ingresos registrados y los datos del grupo familiar.