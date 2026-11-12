Buenos Aires cerró su misión comercial en China con reuniones con Huawei y Chery + Agregar ámbito en









Ocho empresas participaron de la feria CIIE y mantuvieron contactos con compradores. La delegación también exploró oportunidades de inversión.

Ocho empresas bonaerenses participaron de la feria de importaciones CIIE en Shanghái.

La provincia de Buenos Aires concluyó una misión comercial en Shanghái que combinó la participación de ocho empresas bonaerenses en la China International Import Expo (CIIE) con reuniones con compañías interesadas en conocer las oportunidades de inversión en el distrito.

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La delegación provincial estuvo integrada por el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi. La misión fue impulsada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Electromovilidad, tecnología y posibles inversiones La agenda incluyó una visita al centro de investigación y desarrollo de Huawei y una reunión con Chery, en la que se discutieron las posibilidades de invertir en el sector de la electromovilidad en territorio bonaerense.

La comitiva también se reunió con Edgelight, fabricante de pantallas LED que, según el balance provincial, manifestó interés en instalarse en la Argentina para abastecer al mercado local. En los encuentros, la delegación presentó el perfil productivo de la provincia y las condiciones de infraestructura y logística disponibles para la radicación de empresas.

Contactos con compradores y gestiones para exportar miel Las firmas bonaerenses participaron de la CIIE, una feria de importaciones que reúne a proveedores internacionales interesados en vender al mercado chino. Según el balance de la misión, los empresarios mantuvieron reuniones con potenciales compradores y acordaron dar continuidad a los contactos tras el viaje.

Entre las gestiones comerciales, la Provincia destacó la posibilidad de concretar un primer envío de miel a China antes de fin de año como resultado de los contactos de la misión. La operación todavía no se concretó. Para varias de las firmas, fue la primera vez que participaron de una misión en Shanghái con acompañamiento de la Provincia, que les facilitó un espacio en la feria y coordinó una agenda de reuniones.

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