Christian Cousins, un reconocido actor infantil que apareció en la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger Un detective en el kinder, junto a su hermano gemelo Joey, falleció tras luchar contra una enfermedad hepática, según anunció su hermano Jonas Roeser en Instagram el 22 de octubre. Tenía 43 años.
Murió Christian Cousins, el niño que protagonizó "Un detective en el kinder" junto a Arnold Schwarzenegger
Cousins falleció tras luchar contra una enfermedad hepática, según anunció su hermano Jonas Roeser en Instagram. Tenía 43 años.
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“Descansa en paz, mi querido hermano Christian Cousins”, escribió Roeser. “Me duele compartir que mi hermano, Christian Cousins, ha fallecido. Christian y su hermano gemelo, Joseph “Joey” Cousins, son como hermanos para mí por parte de mi padre biológico. Crecieron en California mientras yo estaba en Washington y no los conocí hasta que entré a la universidad. Antes de eso, crecí viéndolos en televisión en 'Knots Landing' y en el papel principal de Dominic en 'Kindergarten Cop' junto a Arnold Schwarzenegger. Pero esos papeles son solo una pequeña parte de cómo recordaré a Christian. Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes. Christian había estado muy enfermo de una enfermedad hepática. Me consuela saber que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que lo aquejaba. Descansa en paz, Christian. Espero que tu alma esté en paz y que hayas encontrado la paz. Eres mi hermano y te extrañaremos mucho”.
La trayectoria de Christian Cousins
Cousins interpretó a Dominic en la comedia de acción de 1990 protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Debutó como actor en 1988 en la serie de televisión Highway to Heaven y también apareció en Roxanne: The Prize Pulitzer, Father Dowling Mysteries, Eerie, Indiana, Intruders, Empty Nest y otras producciones. Su debut cinematográfico fue en Un detective en el kinder y posteriormente obtuvo un papel en la telenovela de la señal CBS Knots Landing, apareciendo en 57 episodios.