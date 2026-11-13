Murió Christian Cousins, el niño que protagonizó "Un detective en el kinder" junto a Arnold Schwarzenegger

“Descansa en paz, mi querido hermano Christian Cousins”, escribió Roeser. “Me duele compartir que mi hermano, Christian Cousins, ha fallecido. Christian y su hermano gemelo, Joseph “Joey” Cousins, son como hermanos para mí por parte de mi padre biológico. Crecieron en California mientras yo estaba en Washington y no los conocí hasta que entré a la universidad. Antes de eso, crecí viéndolos en televisión en 'Knots Landing' y en el papel principal de Dominic en 'Kindergarten Cop' junto a Arnold Schwarzenegger. Pero esos papeles son solo una pequeña parte de cómo recordaré a Christian. Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes. Christian había estado muy enfermo de una enfermedad hepática. Me consuela saber que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que lo aquejaba. Descansa en paz, Christian. Espero que tu alma esté en paz y que hayas encontrado la paz. Eres mi hermano y te extrañaremos mucho”.