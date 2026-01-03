Movimiento en el plazo fijo en enero 2026: cuánto gano a 30 días en los principales bancos + Seguir en









Las entidades bancarias compiten con tasas variables para atraer futuros clientes y ya publicaron cuales van a ser en el primer mes del año.

PLazo fijo: las tasas de los principales bancos del país en enero 2026. Depositphotos

El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que buscan proteger su capital, en un contexto de inflación persistente. Este instrumento financiero ofrece seguridad y previsibilidad, aunque su rentabilidad no siempre logra superar el aumento de precios. En enero de 2026, los bancos presentan tasas variables que permiten a los inversores comparar y elegir la opción más conveniente según sus necesidades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La diferencia en las tasas entre entidades puede marcar una variación en el rendimiento final. Por eso, analizar cada propuesta resulta clave para optimizar las ganancias, especialmente cuando unos pocos puntos porcentuales hacen la diferencia.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en enero 2026: cómo operan los principales bancos El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica periódicamente un relevamiento de las tasas que ofrecen los bancos para plazos fijos tradicionales y electrónicos. Aunque no establece una tasa mínima obligatoria, este tablero sirve como referencia para los inversores. Cada entidad ajusta sus tasas según su estrategia, liquidez y expectativas económicas.

En enero de 2026, las tasas nominales anuales (TNA) para un plazo fijo de 30 días en los principales bancos del sistema financiero son las siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

Banco Galicia : 21%

Banco Santander : 21%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

BBVA : 21%

Banco Macro : 23,5%

ICBC : 23,5%

Banco Credicoop : 23%

Banco Ciudad: 20,5%