Negocios & empresas

Reconocida por su histórico vínculo con el mundo de la arquitectura, Mido llega con este reloj de la colección Commander, cuyas líneas rinden homenaje a la silueta inimitable de la Torre Eiffel. Con una caja con acabado satinado resaltada por un bisel delgado, su forma redonda se hace eco de los arcos del monumento, mientras que los índices y agujas rectangulares, con barras de metal pulido, recuerdan la celosía de hierro de la torre. Esta estética atemporal ha resistido la prueba del tiempo durante más de cinco décadas, ya que Mido ha producido la colección de manera continua desde 1959. Al igual que la famosa torre parisina, el Commander es un verdadero icono, símbolo de la tradición y el saber hacer de la relojería suiza.

Talleres sobre uso pedagógico de celulares

En el día del Maestr@, Telecom informa que continúa acompañando a los docentes de nuestro país mediante capacitaciones sobre el uso pedagógico de los móviles. Se trata de los talleres Móvil en Mano, que la empresa desarrolla desde hace cuatro años para que docentes, maestr@s y profesores puedan aprovechar las potencialidades pedagógicas de las TIC y contribuir a mejorar la experiencia educativa de los más jóvenes.

Acompañando el contexto sanitario, este año con formato virtual, el ciclo permite que los educadores conozcan nuevas herramientas y aplicaciones digitales para el uso de las tecnologías móviles, principalmente celulares, para incorporar a la experiencia educativa de niños y niñas. Más de 5.000 docentes de distintas provincias estarán participando de los talleres del programa Nuestro Lugar durante 2020.

Entre los contenidos, se incluyen aplicaciones que pueden aprovecharse en el ámbito educativo, tales como Edmodo, Traductor de Google, Kahoot, Geogebra, Código QR. Además, se comparten estrategias innovadoras que contribuyen a integrar las tecnologías digitales móviles al proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo.

Una solución financiera corporativa

“Las problemáticas existentes nos llevaron a crear una solución que permita a las empresas acceder de manera digital a mejores fuentes de financiamiento. Wibond permite digitalizar los futuros flujos de fondos (cuentas por cobrar) a través de una billetera virtual. De esta forma, brindamos una innovadora, digital y principalmente accesible fuente de financiamiento que nuestros clientes pueden ofrecer a sus clientes”, explicó Maru Reginatto, directora de operaciones de Wibond y agregó “El dinero cobrado ingresa en la billetera virtual corporativa, desde donde van a poder pagar sueldos, servicios, beneficios, invertir sus saldos, etc.”.

En muchos casos, las ventas no se concretan o disminuyen por no poder ofrecer alternativas de financiación a sus clientes o por no poder dividir el monto en cuotas. Asimismo, las líneas de crédito PYME son de difícil acceso y con altísimas tasas de interés lo que dificulta la inversión. Ante esta realidad, nace Wibond, el medio de pago corporativo que le permite a sus clientes brindar financiación con pagos 100% digitales (sin tarjetas) y permitiéndole a las empresas anticipar el cobro de las cuotas.

Gracias a tener todo en una sola plataforma, los clientes pueden acceder a líneas de crédito (fuentes de financiamiento) con tasas más bajas disponibles por la vinculación directa que Wibond tiene con el Mercado de Capitales a través de una integración con Caja de Valores.

Galeno Seguros incursiona en sector agrícola

Galeno Seguros amplía su cartera de productos y ofrece su nuevo seguro de Protección de Cultivos, especialmente diseñado para protegerlos sobre daños o pérdidas de rendimiento, brindando las mejores opciones de coberturas.

“La cobertura agroclimática que ofrece Galeno es una de las coberturas más completas del mercado, ya que cubre el riesgo de factores agroclimáticos aun antes de la siembra, con coberturas específicas como son la de planchado e Incendio de rastrojos” comenta Mariano Sacco, jefe de Negocio Agropecuario de Galeno Seguros. Ambas coberturas adicionales son sin costos sobre la cobertura básica de Granizo, al igual que la de Daños Tempranos (Resiembra) e incendio del cultivo estando en pie. A esta cobertura básica de granizo, se le pueden agregar otros adicionales con costos que cubren los daños causados por las heladas y viento.

Campaña de Seguros Agropecuarios

A través de un evento virtual en el que participaron el CEO, el director de Operaciones y el gerente de Seguros Agropecuarios, Sancor Seguros llevó a cabo la presentación de su Campaña Comercial de Seguros Agropecuarios 2020-2021, donde mostró su amplio abanico de coberturas y diferenciales.

Dentro de la división, el producto estrella de la aseguradora es Granizo Max, un seguro de máxima cobertura que protege los cereales y oleaginosas contra el riesgo de granizo, brindando tranquilidad a los productores por medio de innovadoras coberturas y beneficios adicionales que le permiten mejorar los resultados de su actividad y resguardar su capital. El catálogo también incluye Siembra Max, una cobertura pensada para que el productor tenga la respuesta adecuada en cada momento de la campaña y la mejor alternativa de protección, cubriendo todas las variables y adaptándose a su ciclo productivo.

Nombramientos

PAG30-Retrato Jane Fraser.jpg

Citi designó a Jane Fraser, actualmente presidenta de Citi y CEO de Banca de Consumo Global, como CEO de la compañía. Fraser también fue elegida para integrar la Junta Directiva, función que comenzará a desempeñar de inmediato. La ejecutiva cuenta con 16 años de carrera en Citi, y asumió sus cargos actuales en 2019.

PAG30-Horacio Mariscal.jpg

Smartclip designó a Horacio Mariscal como director comercial para Argentina. En su rol, tendrá como responsabilidad consolidar la relación con las agencias de medios y clientes y hacer crecer el negocio de video y connectedTV transformando a Smartclip en la empresa referente del mercado argentino, experta en consolidación de audiencias en video online multipantalla y multiformato.