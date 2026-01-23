¿Mito o realidad? Polémica por el verdadero nivel de salarios que pagan las empresas de informática en el país

Las cifras que suele publicar la parte empleadora no coinciden con los datos que maneja el gremio. Los consultores privados también hacen su aporte a la discusión. Las dudas se mantienen.

La realidad de la situación salarial en el sector informático es motivo de debate.

Desde hace más de una década, el sector informático argentino ocupa un lugar de privilegio en el imaginario del mercado laboral. Programadores, desarrolladores y especialistas en tecnología suelen ser asociados a sueldos elevados, condiciones de trabajo flexibles y una demanda que no deja de crecer.

Sin embargo, detrás de esa percepción positiva se esconde una discusión cada vez más intensa: ¿los salarios que pagan las empresas de software y servicios informáticos están realmente entre los más altos de la economía nacional o se trata de un mito sostenido por estadísticas parciales y promedios que no reflejan la realidad cotidiana de miles de trabajadores?

La controversia volvió a instalarse con fuerza en el arranque de 2026 , tras la difusión de nuevos informes sectoriales y luego del último acuerdo paritario, que dejó cifras muy distintas según quién las mire.

Los datos oficiales del sector, difundidos por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) , muestran una fotografía contundente.

Según el último reporte del Sector de Software y Servicios Informáticos , el salario promedio bruto alcanzó los $3.131.324 en septiembre de 2025 , lo que implicó un incremento interanual del 52% , por encima de la inflación acumulada del período.

Además, el informe proyecta un nuevo aumento salarial promedio del 10% para enero de 2026, lo que elevaría el ingreso medio del sector a unos $3.448.307.

Medido contra el salario promedio del sector privado registrado, el diferencial es significativo: el ingreso IT más que duplica el valor del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), uno de los indicadores que suele utilizarse como referencia general.

EVOLUCION DEL SALARIO IT SEGUN CESSI Evolución del salario IT, según CESSI.

Desde la óptica empresarial, estas cifras confirman que el software continúa siendo una de las actividades mejor remuneradas del país. A esto se suma un dato que suele destacarse con énfasis: el salario real del sector logró ganarle a la inflación durante 2025, lo que se tradujo en una leve recuperación del poder adquisitivo.

De acuerdo con el último informe de CESSI, el poder de compra de los salarios informáticos aumentó un 2,4% en comparación con seis meses atrás, en un contexto económico todavía marcado por la volatilidad de precios y ajustes de tarifas.

Según destaca el mismo informe, durante 2024 y 2025 los costos salariales se convirtieron en una de las principales dificultades para sostener la rentabilidad, desplazando a la escasez de talento como el principal problema del sector.

Este contexto explica en parte la desaceleración en la frecuencia de los ajustes salariales. Aunque la mayoría de las empresas continúa actualizando los sueldos de manera trimestral, creció el número de compañías que pasó a esquemas cuatrimestrales o semestrales, una señal de mayor cautela frente al nuevo escenario económico.

La tensión entre promedios estadísticos y salarios reales también aparece reflejada en distintos relevamientos privados. Un informe publicado recientemente por el sitio especializado Inteligencia Argentina sobre salarios tech en Argentina señala que, si bien los puestos de mayor seniority continúan mostrando remuneraciones elevadas, la brecha salarial dentro del sector se amplió durante 2024 y 2025.

En especial, se observa una diferencia marcada entre quienes trabajan para el mercado local y aquellos que están vinculados a proyectos internacionales, muchas veces cobrando parte de su salario en dólares o ajustado a valores de referencia externos.

Tras la devaluación de fines de 2023, los salarios IT medidos en dólares mostraron una recuperación durante buena parte de 2024, pero esa tendencia se revirtió a partir de mediados de 2025, cuando nuevas correcciones cambiarias licuaron parte de ese avance.

Para muchos trabajadores, especialmente aquellos que comparan sus ingresos con oportunidades laborales en el exterior, esta pérdida relativa en dólares resulta más significativa que la mejora en términos reales en pesos.

Los números que maneja el gremio

La lectura que hacen los trabajadores organizados dista bastante del diagnóstico optimista de CESSI. Desde la Asociación Gremial de Computación (AGC) se cuestiona que el salario promedio sea un buen reflejo de la realidad del sector.

Según esta mirada, los promedios esconden una brecha cada vez más profunda entre perfiles altamente especializados, muchas veces vinculados a exportaciones o a empresas multinacionales, y una masa creciente de trabajadores junior, soporte técnico, testers o empleados tercerizados que cobran salarios muy por debajo de las cifras difundidas.

Respecto del mismo período analizado por CESSI, el gremio detalló que a septiembre de 2025 la mediana salarial de convenio fue $2.578.109, según los últimos datos disponibles del Observatorio del Trabajo Informático (OTI)

EVOLUCION DEL SALARIO SEGUN LA AGC

"Los datos del tercer trimestre confirman una característica estructural del sector tecnológico argentino: la alta heterogeneidad en condiciones salariales", resalta el informe del OTI. "Trabajadores con formaciones similares, realizando tareas comparables, pueden tener remuneraciones que difieren significativamente según la empresa donde trabajen, el momento en que negociaron su salario o si están alcanzados por un convenio colectivo", agrega.

“La situación de los trabajadores va a contramano del crecimiento en empleo y exportaciones de las empresas del sector: sueldos congelados, horas extra impagas, contratos precarios y la inexistencia de un convenio colectivo de trabajo que ordene una carrera, contemple licencias, compense los títulos obtenidos y ordene criterios profesionales como un escalafón adecuado para cada rol y seniority”, destacan desde el ámbito sindical.

El debate salarial también se cruza con la estructura del mercado laboral tecnológico. A diferencia de otros sectores tradicionales, el software presenta una enorme heterogeneidad de empresas, desde grandes firmas exportadoras con márgenes elevados hasta pymes que trabajan para el mercado interno, con costos crecientes y clientes cada vez más sensibles a los precios.

La discusión paritaria de fines de 2025 reflejó con claridad estas tensiones. Mientras las empresas defendieron aumentos alineados con la evolución de la actividad y los márgenes del sector, el gremio reclamó recomposiciones más agresivas y una revisión de las categorías laborales, argumentando que muchos puestos informáticos siguen encuadrados en convenios obsoletos o directamente fuera de convenio.

Y de cara a este año, se llegó a rubricar un acuerdo salarial que estableció un aumento escalonado del 8% para el primer trimestre de 2026, según informó la AGC. En este marco, la entidad destacó la relevancia del encuadre dentro del convenio colectivo del sector.

“El último informe trimestral del Observatorio del Trabajo Informático muestra de manera clara el impacto de contar con un convenio colectivo”, destacó.

Y detalló que mientras los salarios del sector software fuera de convenio “registraron un incremento del 2,3% durante el tercer trimestre de 2025 –concentrado casi exclusivamente en agosto y con virtual estancamiento en septiembre–, los trabajadores bajo el Convenio Colectivo de la AGC obtuvieron un aumento del 6% aplicado de manera progresiva y mensual: 2% en julio, 2% en agosto y 2% en septiembre”.

Comparación por industrias

En ese marco, según la Guía Salarial 2025-2026 que presentó Adecco Argentina, los salarios de los puestos fuera de convenio “continúan siendo uno de los principales focos de análisis para las organizaciones”.

Y explicó que dentro de este segmento las posiciones de mayor jerarquía –como Direcciones, Gerencias Generales y roles ejecutivos de máxima responsabilidad local– concentran las remuneraciones más elevadas, aunque con diferencias significativas entre industrias.

El relevamiento analiza salarios para puestos equivalentes según tipo de industria: Oil & Gas, Mining, IT, Engineering & Production, Finance & Legal, Healthcare & Pharma, Supply Chain & Logistics, Sales & Marketing y HR & Administration.

Y para igual ubicación geográfica, en este caso el área CABA/AMBA, se puede observar que los sueldos de esos roles ejecutivos en la industria IT se ubican de la mitad hacia abajo en el listado de industrias comparadas, con valores que van desde $5,2 millones a $9 millones en una empresa chica o mediana. En tanto que para una firma considerada grande, los salarios van de un mínimo de $7,9 millones a $12,9 millones.

A la cabeza del relevamiento de Adecco Argentina figura el sector de Finanzas y Legales, con un mínimo de $15,9 millones y un máximo de $19,0 millones. Ingeniería y Producción, Salud y Farma, Ventas y Marketing, también se mueven en un margen que supera los ingresos del sector de Informático en el segmento analizado de puestos de mayor jerarquía.