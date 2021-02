Petróleo: el alza de precios podría habilitar retenciones fijas de 8%

“Con el decreto del barril criollo se incluyeron cláusulas relacionadas con las retenciones: de 0% cuando el barril cotizara por debajo de los u$s 45; una retención que se calculaba con una fórmula si el precio de exportación estaba entre u$s45 y u$s60; y, luego, un tope en las retenciones de 8% cuando la cotización del barril tipo Brent supere los u$s60. En estos días, el precio oscila en ese límite. Pero tiene que mantenerse durante un tiempo, no se aplica sólo porque un día supere esa cifra. Además, se va reviendo semanalmente y se calcula en base a precios anteriores, para saber si aplica o no la cláusula. Lo que hace el decreto es ponerle un tope de 8% si el barril está a u$s60 o por encima de ese precio”, explicó a Ámbito el economista Julián Rojo del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi.

Con ese contexto, y en caso de continuar con la recuperación en los precios internacionales, el Estado podría incrementar la recaudación mediante las retenciones. “En general no es un monto muy considerable, pero en este contexto todo suma. La pandemia tiró para abajo las importaciones de combustibles y lubricantes y hay una especie de superávit energético. La exportación de petróleo puede aportar un poco más de u$s1.000 millones por año. Por caso, en 2019 se exportaron u$s1.400 millones en petróleo crudo y en 2020, u$s20 millones”, aclaró Rojo.

Andrés Randazzo