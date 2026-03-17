Plazo fijo: así se encuentran las tasas hoy, martes 17 de marzo 2026 + Seguir en









Rendimientos bancarios muestran diferencias según entidad y canal, en un contexto donde el ahorrista mira de cerca la inflación.

Cómo está el mercado financiero argentino Depositphotos

En un escenario económico donde cada peso cuenta, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por los argentinos para resguardar ahorros. Aunque no es la opción más sofisticada, mantiene vigencia por su simplicidad y por ofrecer una rentabilidad previsible en un contexto de incertidumbre.

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El dato clave para quienes evalúan esta alternativa es la tasa de interés. Ese número, que suele variar entre bancos, define cuánto se gana al final del período. Y acá aparece un punto importante: no todos los bancos pagan lo mismo, incluso cuando se trata del mismo producto.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas de los plazos fijos tradicionales continúan mostrando diferencias entre entidades, con valores que pueden cambiar de un día a otro. Para el ahorrista común, esto implica algo bastante concreto: conviene comparar antes de poner la plata.

Tasas del plazo fijo: así operan los bancos este 17 de marzo En la actualidad, las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días en pesos se ubican en un rango que varía según el banco y el canal de constitución. En líneas generales, las entidades digitales o con operatoria online suelen ofrecer rendimientos un poco más altos que las sucursales tradicionales.

Otro factor a tener en cuenta es el monto. Algunos bancos ajustan sus tasas según el capital invertido, ofreciendo mejores condiciones para depósitos más altos. A su vez, existen diferencias entre clientes y no clientes, lo que suma otra capa de complejidad a la decisión.

inversiones plazo fijo Depositphotos Estos son los porcentajes de las principales entidades bancarias del país este martes 17 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 24,5%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

BBVA : 23%

Banco Macro : 26%

Banco Credicoop : 22%

ICBC : 24,8%

Banco Ciudad: 21%

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