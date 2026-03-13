Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, viernes 13 de marzo + Seguir en









Qué rendimientos ofrecen las entidades financieras para depósitos a 30 días y qué conviene mirar antes de elegir dónde colocar ahorros.

Las tasas del plazo fijo vuelven a caer. Depositphotos

En un contexto económico donde cada peso cuenta, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por los ahorristas argentinos. La lógica es sencilla: depositar dinero durante un período determinado y recibir un interés conocido de antemano. Para muchos, sigue siendo la opción más accesible para proteger ahorros sin asumir demasiados riesgos.

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El escenario actual, sin embargo, tiene varias particularidades. Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó el piso obligatorio para las tasas, cada banco define qué rendimiento paga por los depósitos. Esa decisión abrió un abanico de ofertas que obliga a mirar con más atención antes de elegir dónde colocar el dinero.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito A esto se suma otro factor: el rendimiento cambia con frecuencia. Las tasas pueden modificarse según el contexto financiero, la estrategia de cada entidad o incluso el monto del depósito.

Tasas del plazo fijo: así operan los bancos este 13 de marzo Según los datos informados por las entidades al Banco Central de la República Argentina, las tasas para plazos fijos en pesos a 30 días muestran diferencias importantes entre bancos grandes y entidades más chicas que buscan captar depósitos.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Estos son los porcentajes de tasa nominal anual (TNA) que ofrecen los principales bancos del país este viernes 13 de marzo:

Banco de la Nación Argentina : 24,5%

: 24,5% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Macro : 26%

: 26% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 24,8%

: 24,8% Banco Ciudad: 21%

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