Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.500.000

Con esa cantidad de dinero, vale la pena mirar cuánto se puede ganar antes de decidir dónde invertir los ahorros.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos para hacer rendir sus pesos.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan obtener intereses por sus ahorros sin asumir grandes riesgos . Sin embargo, la ganancia depende de la tasa que ofrezca cada banco y de la cantidad de días durante los cuales se mantenga depositado el dinero.

Con $1.500.000, las diferencias pueden superar varios miles de pesos incluso en un mismo período. Por eso, antes de elegir dónde colocar los ahorros, conviene conocer los rendimientos que ofrecen las principales entidades financieras.

Los bancos argentinos ofrecen distintas tasas de interés para los depósitos en pesos . El Banco Central ya no establece un rendimiento mínimo obligatorio, por lo que cada entidad determina cuánto paga a sus clientes.

Las tasas de interés muestran diferencias entre las entidades financieras y pueden cambiar el resultado de una inversión.

Banco Bica y Reba ofrecen una tasa nominal anual del 24% , mientras que Banco Provincia paga un 21% . Por su parte, Banco Macro tiene una TNA del 19,50% y Banco Nación ofrece un 19,25% para colocaciones online a 30 días.

Entre las entidades con rendimientos más bajos aparecen Banco Galicia, con una tasa del 18,25% , Santander, con un 17,50%, y BBVA, que ofrece un 17% . Estas diferencias influyen directamente en los intereses que recibe cada ahorrista al finalizar el depósito.

La tasa nominal anual, conocida como TNA, permite calcular los intereses que se obtienen durante el período elegido. Aunque se expresa como un porcentaje anual, la ganancia se calcula únicamente por los días que permanece depositado el dinero.

Lo que se gana en un plazo fijo de $1.500.000 durante 30 días

Al invertir $1.500.000 durante 30 días con una TNA del 24%, como la que ofrecen Banco Bica y Reba, se obtendrían aproximadamente $29.589 de intereses. De esta manera, al finalizar el mes se recuperarían $1.529.589 entre el capital inicial y la ganancia.

En Banco Provincia, donde la tasa es del 21%, el rendimiento sería de $25.890, lo que permitiría retirar un total de $1.525.890. Banco Nación, en cambio, pagaría alrededor de $23.733, con un monto final de $1.523.733.

Estos cálculos corresponden a una única colocación y muestran cuánto se puede ganar sin necesidad de renovar la inversión. El capital permanece depositado durante los 30 días y se recupera junto con los intereses al vencimiento.

Quienes dejan sus ahorros durante 60 o 90 días pueden conseguir ganancias mayores al momento del vencimiento.

Cuánto se ganaría en 60 o 90 días

Mantener el dinero durante más tiempo permite obtener intereses mayores. Además, algunas entidades ofrecen tasas diferentes para depósitos de 60 y 90 días, por lo que el rendimiento no siempre aumenta en la misma proporción.

En Banco Nación, la TNA para operaciones online de 60 días es del 20%. Con una inversión de $1.500.000, la ganancia sería de aproximadamente $49.315, mientras que el monto final ascendería a $1.549.315. Si el depósito se mantiene durante 90 días, la tasa sube al 20,25% y los intereses alcanzarían los $74.897, con un total de $1.574.897.

Reba ofrece una TNA del 25% para colocaciones a 60 días, lo que permitiría ganar alrededor de $61.644. Para un período de 90 días, su tasa informada es del 26% y la ganancia llegaría a $96.164, con un monto final de $1.596.164.

En ambos casos, los cálculos corresponden a depósitos realizados por el período completo, sin reinvertir los intereses. Las tasas pueden modificarse para nuevas operaciones, por lo que el rendimiento definitivo se conoce al momento de constituir la inversión.