El financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el mercado de capitales registró el pasado mes de octubre un incremento en la tasa ponderada hasta el 27,32% TNA (vencida). El avance mensual del Índice de Financiamiento PyME (IFP) supone el cuarto consecutivo de los tipos de interés al alza.
Financiamiento pyme en octubre: las tasas superaron el 27% en pesos y subieron por cuarto mes consecutivo
El costo del crédito para pequeñas y medianas empresas promedió el 27,32% TNA en el décimo mes del año. La velocidad de suba del indicador se moderó y empezó a exhibir signos de estabilización, con un rendimiento real que se mantuvo en terreno positivo.
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De acuerdo a un reciente informe de VetaCap, la tasa hard dollar se mantuvo sin variantes (7%) en la comparativa con septiembre, pero cuatro puntos porcentuales (pp) por debajo del 11% registrado en octubre de 2025. A nivel dólar linked, la mediana se mantuvo en un 7% en las operaciones atadas al tipo de cambio A3500 y subió de 7% a 7,5% en las atadas al tipo de cambio del Banco Nación (BNA).
Descontada la inflación, la ALyC señala que la tasa real registró una variación positiva de 0,39%. En octubre, la tasa en pesos registró una suba de 0,48 p.p. respecto a la de septiembre (26,84%). Lo que supone la cuarta suba desde el mínimo de junio (23,40%), aunque los incrementos se achican mes a mes: (+1,79 pp) en agosto, (+0,75 pp) en septiembre. "El índice acumula cuatro meses de incremento, pero cada vez a menor ritmo, y empieza a mostrar señales de estabilización", destacó el boletín técnico.
Variación interanual y salto en los plazos de vencimiento
El aumento mensual responde a una suba leve y generalizada, a partir de que los cuatro segmentos que componen el índice registraran tasas más altas que en septiembre. "El Avalado subió 0,30 pp (26,03%), el No Garantizado 0,30 pp (29,53%), el Garantizado MAV 0,35 pp (25,27%) y las Facturas de Crédito Electrónicas 0,62 pp (25,91%). De los 0,48 pp de suba, 0,33 PP corresponden a ese ajuste de tasas y 0,15 pp a cambios en el peso de cada segmento dentro del volumen total", señala el informe.
Descontada la inflación, el IFP en términos reales sumó un 0,39%, frente a la variación del3,68% de septiembre: una TEA de 30,35% contra una inflación mensual de 2,2% (29,84% anualizada). Sin embargo, en la comparación interanual con octubre (49,59%), el IFP se ubicó 22,22 pp por debajo.
En términos de actividad, el universo analizado totalizó 33.736 operaciones por un valor nominal de $670.000 millones, cifra que implica una expansión del 2,2% mensual en pesos corrientes. El plazo promedio de vencimiento saltó a 105,1 días, unos 30,8 días por encima de la marca de septiembre.
No obstante, desde VetaCap aclararon que ese estiramiento obedeció a emisiones puntuales de pagarés No Garantizados de un único librador a plazos de hasta 2.274 días, que concentraron el 2,8% del monto negociado; al excluir esas operaciones extraordinarias, la duración promedio se ubicó en 71,0 días, en línea con el comportamiento histórico de los meses previos.
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