Financiamiento pyme en octubre: las tasas superaron el 27% en pesos y subieron por cuarto mes consecutivo + Agregar ámbito en









El costo del crédito para pequeñas y medianas empresas promedió el 27,32% TNA en el décimo mes del año. La velocidad de suba del indicador se moderó y empezó a exhibir signos de estabilización, con un rendimiento real que se mantuvo en terreno positivo.

El volumen operado en el mercado de capitales pyme alcanzó los $670.000 millones en octubre, con un crecimiento mensual del 2,2%.

El financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el mercado de capitales registró el pasado mes de octubre un incremento en la tasa ponderada hasta el 27,32% TNA (vencida). El avance mensual del Índice de Financiamiento PyME (IFP) supone el cuarto consecutivo de los tipos de interés al alza.

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De acuerdo a un reciente informe de VetaCap, la tasa hard dollar se mantuvo sin variantes (7%) en la comparativa con septiembre, pero cuatro puntos porcentuales (pp) por debajo del 11% registrado en octubre de 2025. A nivel dólar linked, la mediana se mantuvo en un 7% en las operaciones atadas al tipo de cambio A3500 y subió de 7% a 7,5% en las atadas al tipo de cambio del Banco Nación (BNA).

Descontada la inflación, la ALyC señala que la tasa real registró una variación positiva de 0,39%. En octubre, la tasa en pesos registró una suba de 0,48 p.p. respecto a la de septiembre (26,84%). Lo que supone la cuarta suba desde el mínimo de junio (23,40%), aunque los incrementos se achican mes a mes: (+1,79 pp) en agosto, (+0,75 pp) en septiembre. "El índice acumula cuatro meses de incremento, pero cada vez a menor ritmo, y empieza a mostrar señales de estabilización", destacó el boletín técnico.

Serie mensual del Índice de Financiamiento PyME (IFP), elaborado por VetaCap. Permite ver el sendero de las tasas durante el período relevado. VetaCap Variación interanual y salto en los plazos de vencimiento El aumento mensual responde a una suba leve y generalizada, a partir de que los cuatro segmentos que componen el índice registraran tasas más altas que en septiembre. "El Avalado subió 0,30 pp (26,03%), el No Garantizado 0,30 pp (29,53%), el Garantizado MAV 0,35 pp (25,27%) y las Facturas de Crédito Electrónicas 0,62 pp (25,91%). De los 0,48 pp de suba, 0,33 PP corresponden a ese ajuste de tasas y 0,15 pp a cambios en el peso de cada segmento dentro del volumen total", señala el informe.

Descontada la inflación, el IFP en términos reales sumó un 0,39%, frente a la variación del3,68% de septiembre: una TEA de 30,35% contra una inflación mensual de 2,2% (29,84% anualizada). Sin embargo, en la comparación interanual con octubre (49,59%), el IFP se ubicó 22,22 pp por debajo.

En términos de actividad, el universo analizado totalizó 33.736 operaciones por un valor nominal de $670.000 millones, cifra que implica una expansión del 2,2% mensual en pesos corrientes. El plazo promedio de vencimiento saltó a 105,1 días, unos 30,8 días por encima de la marca de septiembre. No obstante, desde VetaCap aclararon que ese estiramiento obedeció a emisiones puntuales de pagarés No Garantizados de un único librador a plazos de hasta 2.274 días, que concentraron el 2,8% del monto negociado; al excluir esas operaciones extraordinarias, la duración promedio se ubicó en 71,0 días, en línea con el comportamiento histórico de los meses previos.

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