Plazo fijo a la baja: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 25 de marzo + Seguir en









Las entidades ajustan rendimientos en depósitos en pesos y crece la atención sobre qué paga cada banco en el contexto actual.

Cómo están las tasas del plazo fijo en Argentina. Depositphotos

La foto del mercado financiero argentino muestra un cambio de tendencia que impacta directo en el bolsillo de los ahorristas. En las últimas semanas, los plazos fijos en pesos vienen recortando sus tasas, en línea con decisiones de política monetaria y la desaceleración de la inflación.

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El movimiento no pasa desapercibido. Quienes suelen apostar por este instrumento, que es uno de los más elegidos por su simplicida, ahora miran con más lupa qué ofrece cada entidad. La diferencia de algunos puntos puede parecer menor, pero en montos altos o renovaciones sucesivas termina pesando.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito En este escenario, el rol del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue siendo clave. Aunque ya no fija una tasa mínima obligatoria como en otros momentos, sí influye a través de su esquema de tasas de referencia y regulación del sistema financiero.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 25 de marzo Actualmente, los bancos operan con tasas nominales anuales (TNA) que muestran una tendencia descendente. Para depósitos tradicionales a 30 días, que suele ser el plazo más común, los rendimientos se ubican en un rango que suele oscilar entre el 60% y el 70% nominal anual, aunque puede variar según la entidad y el canal de constitución.

Las entidades más grandes, como Banco Nación o Banco Provincia, suelen ofrecer tasas algo más conservadoras, mientras que bancos privados o digitales intentan captar depósitos con algunos puntos extra. Esa diferencia, en un contexto de tasas en baja, gana relevancia.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos El sistema del BCRA permite comparar rendimientos a través de su plataforma de plazos fijos online, donde se puede ver qué paga cada banco en tiempo real. Este mecanismo busca dar transparencia y fomentar la competencia, algo que en la práctica obliga a las entidades a ajustar sus ofertas. Estos son los porcentajes ofrecidos por los principales bancos del país este miércoles 25 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 23%

: 23% Banco Santander : 22%

: 22% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 24%

: 24% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 21%

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