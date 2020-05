Industriales denuncian que las ART cobraron el 100% de las cuotas a pesar de la inactividad

Por su parte, el Secretario General de la entidad, Raúl Zylbersztein, explicó que “en el marco de la cuarentena, en la cual cientos de miles de PYMES tuvieron que cerrar sus puertas, no puede haber accidentes laborales porque no se trabajó”. En esta línea, Zylbersztein sostuvo que “pese a que estamos parados por la pandemia, las ART siguen cobrando por la posibilidad de accidentes inexistentes, ya que quien no va a trabajar no puede tener un accidente laboral”.

“Las ART cobran altas primas por accidentes en el trabajo para tener asegurada la empresa y luego nos hacen solidarios para pagar los siniestros que ellos deben cubrir, y cobran por vacaciones y por feriados”, agregó.

Asimismo, Zylbersztein sostuvo que “desde CGERA solicitamos al Ministerio de Trabajo que dicte la norma necesaria para evitar esta apropiación indebida y reintegren los montos cobrados”.