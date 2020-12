Pymes: inminente impulso del Gobierno al "compre argentino"

A modo de balance sobre el año que finaliza, Rosato destacó la ayuda del Gobierno con los ATP para contener a miles de pymes que se encontraban en crisis, como a otras medidas que permitieron mantener la producción: “Como, por ejemplo, no cortar la cuenta de los bancos, con no cortar la energía, en un momento muy difícil donde muchas pymes no tenían ni para pagar la energía, y extender la deuda impositiva hacia adelante, creo que fue importante para salvar pymes”.