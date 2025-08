"¿Quieren vender? Bajen los precios": el duro mensaje de almaceneros a las empresas de alimentos por las subas

Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros bonaerense, apuntó contra los aumentos en góndola y defendió a las pymes: “Ya no estamos cautivos de las grandes marcas”.

Savore advirtió que estas subas van a contramano del comportamiento reciente del consumidor y de la lógica comercial: “Nos sorprende porque muchas empresas habían bajado, porque no vendían. No deberían haber aumentado”. En ese sentido, señaló que la política de “precios quietos” venía funcionando, con correcciones que no se habían convalidado ni por parte de los hipermercados ni por los comercios de barrio.