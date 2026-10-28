Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en las votaciones y se llevó el BOAT a mejor Balón de Oro de la historia + Agregar ámbito en









A tan solo un par de días de la entrega oficial del galardón, la revista que se encarga de otorgar este premio lanzó una campaña especial para esta ocasión, en el que varios futbolistas de la historia fueron seleccionados para que los aficionados los voten. Entre ellos, el argentino y el portugués, quien se llevó la mayor cantidad de votos.

Cristiano Ronaldo fue anunciado como el ganador del BOAT, el Balón de Oro de Todos los Tiempos.

France Football, la revista francesa encargada de entregar el Balón de Oro, anunció que Cristiano Ronaldo ganó el BOAT, el Balón de Oro de Todos los Tiempos –por sus siglas en inglés–, luego de superar por una gran cantidad de votos a Lionel Messi.

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Entre las nominaciones para este galardón se encontraban todos los jugadores que ganaron dos o más premios individuales de este calibre a lo largo de la historia. En esta ocasión, Cristiano Ronaldo fue el favorito en los comicios gracias a la representación de su Balón de Oro en 2008, mientras que la condecoración de Messi más votada fue el de 2012.

Cristiano Ronaldo se llevó el primer BOAT de la historia. En cuanto al portugués, en la temporada 2007/2008, la cual lo llevó a ganarse este reconocimiento de manera duplicada, conquistó la UEFA Champions League con el Manchester United, además de la Premier League y la Community Shield. Respecto a sus estadísticas, metió 42 goles y repartió ocho asistencias en 49 partidos.

Messi, por su parte, en la campaña 2011/12 se llevó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Copa del Rey con el Barcelona. Además, en sus números también sobresalió: 83 goles y 34 asistencias en 70 cotejos entre el conjunto culé y la Selección argentina.

Cómo se desarrolló la votación para el BOAT A diferencia del Balón de Oro convencional, en el que los capitanes de los 100 países del ranking FIFA se encargaban de votar, en este nuevo premio los que elegían al ganador fueron los fanáticos.

El BOAT todavía no tiene una estética oficial. Además, para que se validara cada voto había que pagar €1. Según los datos de France Football, 5.009 personas votaron más de una vez. 44 personas votaron entre 10 y 26 veces; 300 personas votaron entre 5 y 9 veces, y 4665 personas votaron entre 2 y 4 veces. A pesar de lo llamativo que resultan las cantidades, cada participación valía para ser parte del sorteo de dos butacas para la ceremonia de 2027. Las otras leyendas que fueron votadas Quitando la popularidad global de Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se llevaron los primeros 12 lugares de los comicios, el siguiente jugador que aparece en la lista es Ronaldo Nazario con su Balón de Oro de 2002. Si bien todavía no se dio a conocer la cantidad total de votos para cada jugador, el orden finalizó de la siguiente manera: Cristiano Ronaldo 2008 Lionel Messi 2012 Cristiano Ronaldo 2017 Lionel Messi 2023 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2014 Lionel Messi 2015 Cristiano Ronaldo 2013 Lionel Messi 2011 Lionel Messi 2009 Lionel Messi 2019 Lionel Messi 2021 Ronaldo Nazário 2002 Lionel Messi 2010 Ronaldo Nazário 1997 Kevin Keegan 1979 Johan Cruyff 1974 Michel Platini 1984 Franz Beckenbauer 1976 Marco van Basten 1988 Johan Cruyff 1971 Johan Cruyff 1973 Franz Beckenbauer 1972 Michel Platini 1985 Marco van Basten 1989 Alfredo Di Stéfano 1957 Kevin Keegan 1978 Marco van Basten 1992 Michel Platini 1983 Karl-Heinz Rummenigge 1981 Alfredo Di Stéfano 1959 Karl-Heinz Rummenigge 1980