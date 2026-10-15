El Gobierno lanza la primera ronda de negocios del RIGI para juntar a grandes empresas con proveedores locales + Agregar ámbito en









El evento tendrá lugar en Rosario y contará con la participación de más de 1.800 proveedores de todo el país y 41 grandes empresas, según estimaciones oficiales.

Los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy también participarán. Imagen elaborada con IA

El Ministerio de Economía confirmó que la primera Ronda de Negocios RIGI se realizará el próximo 29 de octubre en Rosario, Santa Fe. La iniciativa busca que proveedores locales se reúnan con representantes de grandes proyectos de minería, industria e infraestructura, con el objetivo de promover la participación de empresas locales en el desarrollo de esas inversiones que se desarrollan en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

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La iniciativa reunirá a representantes de 41 compañías que tienen proyectos presentados en el marco del RIGI, empresas mineras y grandes empresas contratistas, vinculadas a los sectores de minería, industria e infraestructura.

"La ronda está diseñada para vincular las necesidades de compras y abastecimiento de estos proyectos con la oferta de empresas argentinas de bienes, servicios industriales, energía, tecnología y obras, entre otros rubros", sostuvo el ministerio en un comunicado oficial.

En paralelo, se agregó que las empresas proveedoras contarán con un espacio de vinculación comercial entre sí. Otro de los paneles estará dedicado a las herramientas de financiamiento para empresas y contará con la participación de representantes del Sistema de Garantías, el Mercado de Capitales y el sector financiero.

Participarán miembros de Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation y Eramet Eramine. La oportunidad de la minería Por su parte, los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy, participarán de un panel para abordar los principales desafíos y oportunidades de la industria minera.

El Ejecutivo planteó también que en el evento "se trabajará sobre las oportunidades que se abren a partir del crecimiento de la actividad minera". En este sentido, también adelantó que participarán representantes de cámaras del sector y entidades industriales. Por ejemplo, las operadoras mineras Vicuña y Rio Tinto compartirán experiencias sobre el desarrollo de proveedores, su integración a las cadenas de valor, y los criterios que tienen en cuenta para incorporarlos. Además, se realizarán encuentros con representantes de Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation y Eramet Eramine, que compartirán aspectos estratégicos y criterios de selección de proveedores.

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