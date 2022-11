Tarifas: el ENRE confirmó que no habrá más aumentos de la luz este año

"Hemos convocado a una audiencia pública para los últimos días de enero para empezar a considerar las peticiones de las empresas distribuidoras como Edenor y Edesur y seguirá el proceso de análisis posterior a la audiencia", señaló Martello en el programa Ajuste Semanal.

"Se determinará después el porcentaje que corresponda incrementar si esa es la conclusión de esa audiencia", respondió en el ciclo que conduce Santiago Spaltro. "Las empresas están pidiendo recomposiciones que van mucho más allá de lo que tiene que ver con la inflación acumulada de los últimos 2 años", declaró Martello.

Edesur Boleta Luz.jpg

"Nosotros lo primero que les exigimos es que más allá de que la petición que están haciendo, que por supuesto lo vamos a evaluar, es que muestren los cuadros de flujo de caja, que siempre ponen por delante en situación de quiebre, y que también digan cómo van a recomponer las inversiones y que todos tengamos mejor calidad en la prestación de servicios", subrayó el funcionario.

"Las empresas manifiestan que tienen un atraso de sus tarifas de entre el 290% y 300 % respecto a dos años atrás, donde solamente se les otorgó un mínimo aumento el 8%. Me parece que nunca se toma cuál es el punto de partida, porque venimos de años de que también han tenido utilidades extraordinarias. Nos parece que no solamente es una cuestión económica sino también de inversiones. Queremos ver cómo transcurren las situaciones de estrés del sistema en el verano y ver cuáles han sido las inversiones que se han realizado para preveer no tener eventos como tuvimos en años anteriores", concluyó.