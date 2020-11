Economía consiguió $70.500 M en licitación (buscaba $75.000 M)

Los bonos atados a CER tuvieron más éxito, ya que Economía licitó $50.000 entre los tres títulos y recibió efectivo por $56.077 millones. El rendimiento semestral anualizado de los tres bonos (T2X1, TX21 y TX22) fue de 1,35% para el título con vencimiento el 17 de abril de 2021; 1,65% para el que vence en agosto y 2% para el que vence en marzo de 2022.

“Estamos mejorando los plazos”, fue el balance que hicieron desde los despachos oficiales sobre el resultado de la licitación. Además resaltaron que están “conformes” con la colocación conseguida para el título que vence en 2022.

El resultado de esta licitación -que estuvo por debajo de la marca esperada- rompió una racha de casi seis meses de colocaciones por encima de los montos licitados. En este caso también estuvo por debajo de los vencimientos de la semana, que según fuentes oficiales llegaban a $72.400 millones. La explicación de distintos analistas del mercado está en el tipo de títulos que ofreció Economía.

“Lo primero que resalta de la licitación es que la estrella siguen siendo los dólar linked, que esta vez no se ofrecieron y el resultado fue más magro que las licitaciones anteriores”, le dijo a este diario Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. “El mercado no tiene mucha fe en una suba de una tasa de interés, sobre todo la de los pases”, reflexionó.

Todas las operaciones ajustadas a la tasa variable de pases o a la inflación, dijo Rajnerman, “no tienen grandes resultados”. “Más allá de eso no es un malo”, analizó el especialista, porque “el Tesoro sigue absorbiendo parte de la liquidez del sector privado y eso podría calmar en el mediano plazo las tensiones cambiarias”. Además, aseguró que con estos resultados se ve que el mercado no espera ni un desdoblamiento formal y también demuestra que las importaciones no se están realizando al valor del dólar paralelo.

Federico Furiase, director de EcoGo, “estos resultados reflejan que el apetito del mercado está concentrado en instrumentos que brinden cobertura cambiaria frente al contexto de excedente monetario, brecha cambiaria y hard cepo, con tasas implícitas en el mercado de futuros que viajan bien por arriba de la curva de tasa fija en pesos”.

“El Gobierno va a tener que seguir colocando dólar linked, convirtiendo deuda en pesos por bonos hard dollar para descomprimir la bola de vencimientos en pesos de corto plazo que enfrenta el Tesoro y una potencial presión sobre la brecha cambiaria”, analizó.