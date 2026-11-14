SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
14 de noviembre 2026 - 22:39

Exportaciones: en lo que va del 2026, el petróleo destronó a la soja como principal producto

Crecieron un 58% interanual, para alcanzar u$s7.753 millones desde enero a septiembre. Desde el 2002 lideraba el rubro sojero.

El potencial energético nacional ya pesa en la balanza comercial.

El potencial energético nacional ya pesa en la balanza comercial.

Depositphotos

El dato se revela a partir de datos del Indec y de la Bolsa de Comercio de Rosario, que también registraba un liderazgo del rubro sojero desde el 2002. El informe mostró que, en el período enero-septiembre 2026, las exportaciones de crudo crecieron un 58,6% interanual par aun total de u$s7.753 millones. Si bien las ventas externas de la harina de soja también aumentaron un 7,4%, el acumulado fue de u$s6.971 millones.

Informate más

El impacto en la balanza comercial del rubro energético es significativo, con un saldo favorable récord de u$s9.427 millones, producto de u$s12.452 millones de exportaciones totales de combustibles, contra u$s3.025 millones de importaciones en el mismo sector.

El superávit comercial de septiembre fue el segundo más alto de 2026

El superávit comercial rozó los u$s3.000 millones en septiembre, la segunda cifra más alta de 2026. Sucedió ante un importante incremento de las exportaciones, que superaron por primera vez los u$s10.000 millones, e importaciones débiles.

Este lunes el INDEC informó que las ventas externas treparon un 21,6% interanual en el noveno mes del año, hasta los u$s10.036 millones. En paralelo, las importaciones cayeron 2,5%, a u$s7.060 millones. Por ende, el saldo ascendió a u$s2.976 millones, una cifra solo superada en el año por los u$s3.450 millones de mayo.

Por el lado de las ventas, el principal impulso interanual provino de los combustibles, que pegaron un salto del 89,1%. También resaltaron avances en manufacturas de origen agropecuario (MOA) y manufacturas de origen industrial (MOI), del 16,8% y del 17,5%, respectivamente. Dentro del rubro energético, el mayor aporte lo realizó el petróleo, con un alza del 58,6%, para constituirse en el producto que lideró los envíos a otros países. Se dio tanto por la pujante producción de Vaca Muerta como por efecto precio.

En cuanto a las MOI, vale remarcar que los motores fundamentales fueron el oro y el carbonato de litio, dos productos asociados a la minería pero categorizados en esta división por el INDEC. Mientras que, dentro de las MOA, lideraron los derivados de soja y girasol, así como las carnes. También fueron relevantes las subas en maíz y trigo, en el marco de un año récord para el agro argentino, con Vietnam como destino en fuerte expansión.

Los precios del comercio exterior mejoraron 4,2% en el tercer trimestre

Los precios del comercio exterior argentino mejoraron 4,2% interanual en el tercer trimestre, impulsados fundamentalmente por la dinámica en las exportaciones de petróleo, derivados de petróleo, oro, químicos y carne. Según INDEC, este efecto representó una ganancia de u$s1.019 millones para el país durante el período en cuestión.

El organismo oficial de estadísticas públicas exhibió que los precios de las exportaciones aumentaron 15,2% entre julio y septiembre, cuando los de las importaciones avanzaron 10,5% en el mismo lapso de tiempo. Este fue el origen de los términos de intercambio más favorables.

Entre las exportaciones, resaltaron las subas en los precios de combustibles y energía (+26,6%), productos químicos y conexos (+33,1%) y carnes (+27,6%). Mientras que, entre las importaciones, los combustibles y lubricantes lideraron las alzas (+31,7%). En paralelo, las cantidades exportadas anotaron una modesta mejora (+1,3%), a la vez que las cantidades importadas se hundieron -9,5%.

Te puede interesar

Otras noticias