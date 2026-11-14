Exportaciones: en lo que va del 2026, el petróleo destronó a la soja como principal producto

El complejo energético que desarrolla la industria argentina ya lidera las exportaciones nacionales. En simultáneo a una cosecha récord y al crecimiento del sector minero, las ventas al exterior de petróleo crudo se posicionaron como el factor de mayor impacto en la balanza comercial a partir del aumento del precio y de las cantidades , destronando a la harina de soja , cuya cotización quedó condicionada por factores regionales.

El dato se revela a partir de datos del Indec y de la Bolsa de Comercio de Rosario , que también registraba un liderazgo del rubro sojero desde el 2002. El informe mostró que, en el período enero-septiembre 2026, las exportaciones de crudo crecieron un 58,6% interanual par aun total de u$s7.753 millones. Si bien las ventas externas de la harina de soja también aumentaron un 7,4%, el acumulado fue de u$s6.971 millones.

El impacto en la balanza comercial del rubro energético es significativo, con un saldo favorable récord de u$s9.427 millones, producto de u$s12.452 millones de exportaciones totales de combustibles, contra u$s3.025 millones de importaciones en el mismo sector.

El superávit comercial rozó los u$s3.000 millones en septiembre , la segunda cifra más alta de 2026. Sucedió ante un importante incremento de las exportaciones, que superaron por primera vez los u$s10.000 millones, e importaciones débiles.

Este lunes el INDEC informó que las ventas externas treparon un 21,6% interanual en el noveno mes del año, hasta los u$s10.036 millones . En paralelo, las importaciones cayeron 2,5%, a u$s7.060 millones . Por ende, el saldo ascendió a u$s2.976 millones, una cifra solo superada en el año por los u$s3.450 millones de mayo.

Por el lado de las ventas, el principal impulso interanual provino de los combustibles, que pegaron un salto del 89,1%. También resaltaron avances en manufacturas de origen agropecuario (MOA) y manufacturas de origen industrial (MOI), del 16,8% y del 17,5%, respectivamente. Dentro del rubro energético, el mayor aporte lo realizó el petróleo, con un alza del 58,6%, para constituirse en el producto que lideró los envíos a otros países. Se dio tanto por la pujante producción de Vaca Muerta como por efecto precio.

En cuanto a las MOI, vale remarcar que los motores fundamentales fueron el oro y el carbonato de litio, dos productos asociados a la minería pero categorizados en esta división por el INDEC. Mientras que, dentro de las MOA, lideraron los derivados de soja y girasol, así como las carnes. También fueron relevantes las subas en maíz y trigo, en el marco de un año récord para el agro argentino, con Vietnam como destino en fuerte expansión.

Los precios del comercio exterior mejoraron 4,2% en el tercer trimestre

Los precios del comercio exterior argentino mejoraron 4,2% interanual en el tercer trimestre, impulsados fundamentalmente por la dinámica en las exportaciones de petróleo, derivados de petróleo, oro, químicos y carne. Según INDEC, este efecto representó una ganancia de u$s1.019 millones para el país durante el período en cuestión.

El organismo oficial de estadísticas públicas exhibió que los precios de las exportaciones aumentaron 15,2% entre julio y septiembre, cuando los de las importaciones avanzaron 10,5% en el mismo lapso de tiempo. Este fue el origen de los términos de intercambio más favorables.

Entre las exportaciones, resaltaron las subas en los precios de combustibles y energía (+26,6%), productos químicos y conexos (+33,1%) y carnes (+27,6%). Mientras que, entre las importaciones, los combustibles y lubricantes lideraron las alzas (+31,7%). En paralelo, las cantidades exportadas anotaron una modesta mejora (+1,3%), a la vez que las cantidades importadas se hundieron -9,5%.