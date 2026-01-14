Invasión de cerdos salvajes en Nordelta tras la polémica por los carpinchos + Seguir en









Los vecinos registraron las imágenes y se viralizaron por redes sociales. Se desconoce de dónde salieron y ya hay denuncias de residentes.

El escenario de la aparición de los cerdos salvajes en un barrio privado de Nordelta ocurrió en medio de los operativos para trasladar a carpinchos donde varios vecinos manifestaron estar a favor para evitar que mueran atropellados, mientras que otros se mostraron en contra del accionar de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Aparecieron varios cerdos salvajes en un barrio privado de Nordelta en las ultimas horas, luego del operativo para capturar carpinchos. Los vecinos mostraron temor al observar que iban en manada y que destrozaban plantas y basura. En ese momento, se registraron las imágenes y se viralizaron rápidamente por redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo a los vecinos, los animales no son originarios de la zona, pero aseguran que pudieron haber aparecido tras la remoción de suelo y de árboles que se realizó en la zona en las últimas semanas, tras la creación de nuevos barrios privados.

Un grupo de residentes radicaron la denuncia correspondiente. Sin embargo, por el momento no se establecieron medidas para retirarlos y se esperan novedades.

chanchos salvajes en Nordelta video Cerdos salvajes en Nordelta en medio del operativo para trasladar a carpinchos El escenario de la aparición de los cerdos salvajes en un barrio privado de Nordelta ocurrió en medio de los operativos para trasladar a carpinchos donde varios vecinos manifestaron estar a favor para evitar que mueran atropellados, mientras que otros, se mostraron en contra del accionar de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Los operativos comenzaron este lunes y fueron solicitados por la Asociación Vecinal de Nordelta (AVN), una medida cautelar de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín había dejado sin efecto la medida. Allí, efectivos policiales, personal de seguridad privada, agentes de defensa civil y operarios del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial instalaron jaulas "trampa" para atrapar a los animales y trasladarlos a una reserva natural privada.

Temas Nordelta

carpincho