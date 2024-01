Verano 2024: consumo cuidado en los destinos y stockeo de los que se quedan para cubrirse de los aumentos

Según datos que surgen de un relevamiento de Nextbyn -la Scale Up argentina especializada en software de distribución de consumo masivo en Latam-, los datos a nivel país a pocos días de comenzar la temporada alta revelan un fenómeno inesperado .

En la categoría de “bebidas gaseosas” , las ventas de las primeras marcas de la primera quincena de enero 2024 (en unidades), muestran un aumento mayor al 23% comparativamente al 2023. Por otro lado, en la categoría “aguas saborizadas” , si bien existe una disminución en el consumo del 20% en 2024 para primeras marcas, se compensa con una un aumento superior al 45% en las segundas marcas. Asimismo, la categoría “cervezas” aumentó en un 38% y los “vinos de mesa” aumentaron un 52% sus ventas vs. al mismo período del año anterior.

Aldana Tancredi, Gerente Comercial de Enro Distribución, distribuidora de productos de consumo masivo de zona sur del GBA, confirmó los datos: “No damos abasto, no solo por la cantidad de pedidos sino porque además, debemos chequear y cambiar constantemente la lista de precios. Estamos vendiendo mucho más que en diciembre e incluso que en enero del año pasado. Y esto sucede en todas las categorías, desde alimentos y bebidas hasta pañales y productos de limpieza. Parecería que el que no se pudo ir de vacaciones, se junta con amigos en casa y consume más o se está stockeando”.