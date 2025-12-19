Navidad 2025: cómo acceder a la liquidación de un Smart TV de 43" Full HD en supermercado + Seguir en









Una reconocida cadena argentina de supermercados lanzó esta imperdible oferta en las vísperas de Navidad 2025.

Esta oferta resulta imperdible en las vísperas del Mundial 2026. Gentileza - CNET

La cuenta regresiva para Navidad 2025 ya comenzó y, con ella, llegan los imperdibles descuentos y promociones de fin de año dentro de algunos de los supermercados y comercios más reconocidos del país.

En esta ocasión, una de las cadenas de supermercados más famosas lanzó la oportunidad de comprar un Smart TV de 43 pulgadas a sólo $300.000. Conocé dónde y cómo hacer para comprarlo acá:

televisores futbol.jpeg El precio de remate: Smart TV Full HD Top House en promoción especial por las fiestas Mediante su página web, Supermercados COTO lanzó la oferta en su línea de electrodomésticos, dónde cuentan con promociones y descuentos especiales por la época festiva. En esta oportunidad, es posible comprar un Smart TV de 43″pulgadas, marca Top House, con tecnología full HD a $319.989,69, ideal para quienes buscan renovar su hogar antes de los festejos navideños.

Con tan solo buscar las ofertas en la página online del supermercado, sus usuarios pueden disfrutar de esta oportunidad increíble o, por qué no, de hacer un regalo navideño original, y con un uso duradero.

Características del Smart TV Top House en oferta: ¿es ideal para ver el Mundial 2026? Teniendo en cuenta que ya estamos palpitando el Mundial 2026 y el año que viene nos toca mirar a la selección argentina desempeñarse en las canchas, este equipo cuenta con todos los requisitos necesarios para acompañar los partidos de forma óptima. Algunas de sus características incluyen:

Este Smart TV de 43″ con pantalla LED Full HD ofrece una experiencia visual nítida y envolvente, con resolución de 1920 × 1080 píxeles ideal para series, películas y deportes en alta definición.

Funciona con Android TV (versión 11) como sistema operativo, lo que permite navegar con facilidad por menús y descargar aplicaciones desde Google Play Store, además de acceder directamente a plataformas como Netflix, YouTube, Disney+ y Prime Video .

Integra Chromecast y Google Assistant , facilitando la transmisión de contenido desde dispositivos móviles y el control por voz sin complicaciones.

En cuanto a rendimiento, cuenta con un procesador Quad-Core de 1.5 GHz, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno (parte disponible para uso del usuario), suficientes para uso diario y navegación fluida entre apps.

El sistema de sonido incorpora Dolby Audio con parlantes integrados que entregan un audio claro y equilibrado para películas y música.

Para conectividad, dispone de Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, 3 puertos HDMI (uno con ARC para audio mejorado), 2 puertos USB, salida óptica S/PDIF y Ethernet, facilitando la conexión de dispositivos externos como consolas, barras de sonido o discos duros.

Entre funciones adicionales se encuentran sintonizador digital con PVR y Timeshift , que permite grabar o pausar la TV en vivo, y modos de imagen adaptativos como modo deportes para optimizar la visualización según el contenido.

El diseño frameless le da un aspecto limpio y moderno, mientras que sus medidas compactas (95,5 cm de ancho × 61 cm de alto con base) y su peso liviano lo hacen fácil de ubicar en distintos espacios del hogar. Paso a paso: cómo comprar el Smart TV de 43" en la tienda online de Coto Para poder comprar el Smart TV de 43 pulgadas en la página web de COTO, hay una serie de pasos muy sencillos a seguir: Ingresá a la tienda online de Supermercados COTO. Marcá la sección de "Electro y TV". Filtrá la búsqueda por precios más bajos y ofertas. Elegí el producto y marcá el tipo de medio pago. Indicá un domicilio para la entrega o retiro en sucursal. Agendá un día y obtené el producto con la factura de compra.

