Wall Street respira con alivio después de la falsa alarma de recesión

¿Qué decir de la ahora popular regla de Sahm? Motorizada por el aumento del desempleo señala también la presencia de una recesión. Sin embargo, Claudia Sahm, la descubridora de la regularidad, se permite disentir. No estamos en una recesión en la actualidad, dijo, aunque los riesgos son crecientes. La regla transmite el mensaje correcto de un enfriamiento del mercado de trabajo, pero lo hace con demasiada intensidad. Culpa quizás de distorsiones muy particulares como la pandemia y el salto de la inmigración. Una recesión, por último, no es inevitable, reconoce Sahm a diferencia de lo que sería la aplicación rígida y textual de su norma.

El traspié del Banco de Japón y la templanza de la FED

La recesión no fue la única amenaza que puso en jaque a Wall Street. El Banco de Japón complicó la situación causando revuelo en el mercado internacional de cambios con un manejo torpe de su política monetaria. No fue la suba de 15 puntos base de su tasa de referencia -a 0,25%- lo que promovió la rauda apreciación del yen. Sí, la comunicación de una agresividad mal calculada e innecesaria. La principal razón del lunes negro fue la sombra de una implosión del "carry trade" y el temor a un desarme brusco del apalancamiento. Sucedió que la volatilidad cambiaria se contagió a todos los mercados de riesgo en un dominó muy peligroso. Las mismas autoridades japonesas que causaron el incendio corrieron presurosas a apagarlo. No era su intención promover una política que produzca inestabilidad financiera, apuntó el vicegobernador Uchida. Si el fuego se consumió no fue solo por sus declaraciones (que de inmediato elevaron 10% al Nikkei tras una caída de 12% el lunes negro). De haberse confirmado la recesión temida el daño global hubiera sido mayúsculo e ingobernable. No se hubiera contenido con velocidad sin importar lo que se dijera en Tokio.

El traspié del Banco de Japón contrasta con la templanza que exhibió la FED. A pesar de las fuertes críticas por no haber bajado las tasas en su última reunión. Nada más estabilizador que una FED que le prestó oídos sordos a la petición de una fuerte reducción de tasas sobre la marcha. Nada hubiera sido más revelador de lo que se critica: un banco central corriendo detrás de los acontecimientos. La data posterior le dio la razón a su postura impasible. La economía se desacelera. No hay dudas de ello. Es el aterrizaje suave que la FED pretende. Por supuesto, se atraviesan pozos de aire y turbulencias inevitables. No perder la compostura, cuando lo hacen los mercados, es una contribución importante para que los mercados no extravíen la brújula. La FED preserva la tesitura esbozada tras su última reunión, y antes de la zozobra. Cómo quien tiene certeza de hacia dónde se dirige. Una baja preventiva de un cuarto de punto está en la gatera para septiembre. Si por un momento Wall Street dudó que fuera suficiente, ahora respira con normalidad. No todo es inteligencia artificial. Al menos la FED parece saber lo que hace.