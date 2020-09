Analistas preocupados por la semejanza con la crisis de 1857

Todo el mercado ya recuperó lo perdido, salvo el tecnológico, que está más de un 25% por encima de la prepandemia. En las últimas jornadas se vienen sucediendo algunos ajustes de precios, sobre todo en el Nasdaq de la mano de papeles disruptivos como Tesla. No hay duda de que entre las inyecciones de liquidez de los bancos centrales, en particular la Fed, y la ayuda estatal a familias y trabajadores por la pandemia, donde la tasa de ahorro explotó ante las pocas chances de consumo y por precaución, se explica el flujo hacia los mercados financieros y bursátiles. Así y todo, algunos pregonan que en realidad la burbuja no está en las acciones, sino en el mercado de deuda. Esto a raíz de que entre los principales tenedores de bonos del Tesoro de EE.UU. detrás de inversores extranjeros, fondos de pensiones se colaron las familias estadounidenses. Algo ya se venía viendo tras el recorte del Impuesto a las Ganancias, que en lugar de ir a consumo se fue a comprar bonos. Al respecto, la tasa a 10 años de los bonos del Tesoro de EE.UU., cuyo promedio histórico es 4,6% anual, tocó mínimos de 1,6% y hoy deambula en el 0,6%.