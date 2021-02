Esta película ya la vimos (pero no vimos el final aún)

¿Cuál es la novedad? ¿El apretón a los cortos? Es espectacular, pero una “remake”. En el capitalismo salvaje del siglo XIX ya se lo practicaba. ¿Cómo hizo Cornelius Vanderbilt para convertirse en el barón de los ferrocarriles en EE.UU.? Quizás la memoria sea corta, pero, en 2008 Volkswagen fue el epicentro de la “madre” de todos los aprietes. Ese año, el 26 de octubre, Porsche reveló que había elevado su participación en la empresa al 43% (y comprado opciones que la llevaban al 74%). Como un 20% del paquete accionario pertenecía al estado de Baja Sajonia, las acciones restantes en circulación era apenas el 6%. En la medida que Porsche emprendía el acaparamiento, el precio de la acción se duplicó a 400 euros. Los especuladores vendieron en descubierto a sus anchas. Al momento del anuncio, habían acumulado cortos por 12,8% del total de acciones (el doble del circulante disponible). El apretón fue de antología: el papel subió hasta arañar los mil euros, y llevó a los cortos a la ruina. Esta película, pues, ya la vimos. Es verdad, nunca con un elenco de masas adolescente. Antaño no existían las redes sociales ni se podía operar sin pagar comisiones. La vida cambió. Pero la película es la misma. Y resta idéntico desenlace. Un desplome vertical. ¿Qué hacer con GameStop cuando no quede ninguna posición corta? Es de necio confundir valor y precio. Volkswagen llegó a ser la compañía más valiosa del mundo en el apogeo del encierro, pero un mes después ya había devuelto 70% desde los máximos. Y más tarde volvería a los 200 euros. Vanderbilt era distinto. Él fabricaba valor sumando vías férreas a su red (o suprimiendo a la competencia). ¿Qué querrán hacer los jóvenes triunfantes con sus acciones de GameStop a precios increíbles? Seguir jugando. Cuando las quieran soltar para ir a otra cruzada, se precipitará la caída final de la montaña rusa. Carlo Ponzi lo vio primero. O suman adictos -no importa la edad, que acá nadie pide documentos- o es game over. Estuvieron más astutos los robinhooders el año pasado cuando le doblaron el brazo a los fondos pero subidos a las Apple, Facebook y demás, y no a caballos de madera. ¿Qué pasará con el mercado bull? Los quebrantos de los hedge funds se cubren vendiendo cartera sana. Wall Street cayó más de 3% en esa operación de pinzas. ¿Será otro Long Term Capital como en 1998? La exposición entonces era letal, hoy es pequeña. Los fondos perdieron 19 mil millones con GameStop y unos 70 mil millones con todos los ataques a los cortos en enero. Monedas. Aunque el cabeceo global de las bolsas borre 3,7 billones de dólares de capitalización. Es clave que Dodd-Frank dejase a los bancos fuera del enredo. Lo que arde el sistema en las sombras. Llegado el caso, nada “too big to fail”. En perspectiva, dos semanas atrás, Biden anunció un megapaquete fiscal, y lo dijimos aquí, Wall Street achicó. Abrió un nuevo capítulo. Toca cambiar el oxígeno, revisar vulnerabilidades, que se desfagociten los bárbaros en las murallas. Más adelante, recobradas las fuerzas, se podrá empujar de nuevo el rally.