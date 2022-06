La energía pasa factura, y Wall Street otra vez en la hoguera

¿Se durmió la Fed al timón? Dejó hacer, y correr, en 2021. Este año, no. Se puso al pie del cañón, compensó su tardanza con un crescendo agresivo en la comunicación pocas veces visto, alentó el ajuste vigoroso de los mercados financieros, desterró la idea de un “put” salvador hasta el día de hoy, cerró el “taper”, comenzó la suba de tasas (y pasó al calibre de medio punto) y días atrás estrenó la poda de su cartera de bonos. Hubiera hecho menos si Putin no hubiese invadido Ucrania, y con mejores resultados. Pero, la realidad no se elige, se le impuso. Con una oferta elástica de energía otra sería la batalla. No es el caso. Ni la OPEP salió al rescate ni tampoco el “shale” de los EE.UU. (a pesar de que la Administración Biden se las ve negras en las elecciones de noviembre). ¿Qué hará la Fed? Nos prometió medio punto de suba de tasas el miércoles. Inyectar una dosis de tres cuartos sería trasuntar sorpresa y pavura. No se necesita. ¿Estaba viendo otra película? Su versión predilecta de inflación es el deflactor del consumo, pero recién se conocerá a fin de mes. Hasta abril, el deflactor núcleo arrojaba tres lecturas mensuales consecutivas de 0,3%. Por ese motivo, precisamente, la Fed desmontó la idea de una suba de tres cuartos de punto, y Raphael Bostic, el titular de la Fed de Atlanta, barajó la hipótesis de una pausa en septiembre. ¿La inflación estaba contenida y se aceleró en mayo? ¿O qué? Habrá que escucharlo a Jay Powell, y examinar el nuevo “mapa de puntos”. Entre tanto, los mercados ya se pusieron el casco. No descartan la suba de tres cuartos de punto en julio. Chicago, para fin de año, ve una tasa corta entre 3% y 3,5%. Bullard era el único extremista que quería llegar allí, pero los futuros registran que hoy ni siquiera 4% está fuera del radar.