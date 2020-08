La economía de Trump le gana al virus y el S&P 500 va por su máximo

La recesión que empezó en febrero terminó en abril. No es oficial. Sólo es evidente. El mercado de trabajo, que de un plumazo destruyó 20,5 millones de empleos netos en abril (el ciclo previo creó 22 millones en más de una década), es el portavoz del punto de inflexión. Ya recuperó 9,1 millones en mayo, junio y julio. O sea, medio millón más que los que se tragó la segunda contracción más profunda de la historia de EE.UU. (ahora, relegada al tercer puesto), la que se asocia al colapso de Lehman Brothers pero que se inició diez meses antes, en diciembre de 2007 (y terminó a mediados de 2009). La recesión del covid-19 fue un espasmo brutal. Llevará meses, y en algunas áreas, años, restablecer el funcionamiento de la economía a pleno, y mucho dependerá de una vacuna y de la ciencia. No obstante lo brutal y la tenacidad de la peste, la recesión fue un espasmo. Ya una expansión flamante ocupa el lugar de la convulsión, reconquistó el timón y logró torcer el rumbo. El virus no se rinde, pero no dicta la dinámica del ciclo. Nada muy distinto del trazo que dibujó la Bolsa, aunque su recorrido no sea tan vasto. Después de un bear market de vértigo (una caída de 35% desde los máximos en apenas 22 jornadas), el índice S&P 500 recuperó la vertical el 23 de marzo, escaló 53% desde entonces, y se ubica a sólo 1% de los récords. Exuberancia o racionalidad, lo que sea; no sube por cierto a causa de la infección. El robusto bull market, dicho sea de paso, tampoco tiene credencial oficial. La razón es la misma que le niega crédito a la expansión. Como decía Tu Sam, pueden fallar. Nobleza obliga, la última palabra todavía la tiene el covid-19.