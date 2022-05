Wall Street en tierra de nadie: los toros huyeron, los osos no se hacen cargo

La Fed aprieta, pero no ahorca. Lo que ocurre es que la política monetaria opera con rezago. Entiéndase bien: con efectos rezagados en la economía real, pero instantáneos en los mercados financieros, que son una arcilla muy flexible. Y, esta vez, la comunicación anticipó nítidas sus intenciones y los mercados se adelantaron con creces. Está claro: la Fed corre detrás de la inflación. Pero, por eso mismo, la política monetaria aceleró su agresividad como nunca desde Paul Volcker (el modelo no es él sino el Greenspan de 1994-1995).

Las condiciones financieras se tensaron del día a la noche. La Bolsa da cuenta. Pero la Fed no cejará en la suba de tasas hasta que las presiones inflacionarias, no las acciones, se rindan. Y en junio sumará el recorte de balance. Por un lado, es cierto, la política fiscal que encendió los motores del desborde inflacionario ya se apagó (y ahora juega a la inversa). Por otro, la guerra en Ucrania (y las sanciones a Rusia) son un shock negativo de oferta sin solución a la vista con lo peor de dos mundos, menos actividad a precios más altos. La Fed nos va a estrujar, ¿pero cómo sabrá que no ahorca antes que sea muy tarde? En un extremo, Wall Street se entregó. En el otro, la inflación persiste (sobre todo en energía y alimentos). ¿Cuánto deberá limarse la economía? La Fed arrancó con todo porque conoce la solidez del punto de partida. Necesita una desaceleración fuerte del gasto pero sin recesión. Un mercado bear le prenderá una luz amarilla, pero la curva de bonos, que amagó invertirse, mantiene la luz verde de una pendiente positiva y es señal más confiable.

La recesión anida en las expectativas, más ahora que el frío se siente en la calle. Que lo diga el informe Philly Fed que se desplomó sin preaviso y donde más de la mitad de las compañías acusa un frenazo en mayo. Que lo digan los balances del comercio minorista que hablan de un consumidor receloso de pagar de más, y del exceso de inventarios. Que lo digan los CEO como se lo dicen a The Conference Board: el 57% tiene una recesión suave en mente (y menor poder de fijación de precios). Que lo digan pero que sea pronto (y si se puede que el deflactor núcleo estampe otro 0,3% como en febrero y marzo). La recesión y la mera desaceleración son indistinguibles en este tramo, el cash se apila como nunca en los últimos 20 años, y si la tasa larga se estaciona en 3% y los osos no se animan, quizás entonces la Bolsa sea reclamada por sus viejos dueños, hoy en huelga de brazos caídos. La Fed será implacable pero James Bullard, el halcón más agresivo, jura y perjura que no habrá recesión sino un excelente segundo semestre. Un rally no se le niega tampoco a un mercado bear, y su ausencia es de lo más sospechosa.