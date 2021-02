YPF: bonistas "duros" sólo aceptarían canje por bono 2021

Sin embargo, según publicó Reuters, los acreedores no estaban dispuestos a aceptar canjear los otros seis títulos que vencen entre 2024 y 2047. “El grupo le ha dicho a la compañía alto y claro que no ofrecerá ningún otro bono”, señaló la agencia de noticias. El grupo de acreedores Ad Hoc está integrado por los fondos BlackRock, Fidelity y Ashmore y dice tener alrededor del 45% de los bonos con vencimiento en marzo y “posiciones significativas” en los bonos que 2024 y 2025. Según trascendió, se negarán a entregar esos papeles para no perder poder en una renegociación a futuro.