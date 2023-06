Charlas de quincho

A último momento cambió todo. L a fórmula oficialista Massa-Rossi obligó a forzar estrategias en todos los frentes. Fuerte reacción interna y en el exterior. También la oposición, y hasta la CGT, debió cambiar sobre la marcha. Fin de semana “negro” para Macri. Resultado “cantado” en Formosa y elección para guardar en la memoria en Córdoba. El caso Chaco sigue en cartel. Los que se comieron el amague. La oposición desacomodada ahora intenta “erosionar” a Milei. La economía continúa complicada y la seca no ayuda. Muchos quinchos politizados, pero no fueron los únicos temas. Veamos.

Sorpresas

Sin duda, el oficialismo recobró fuertemente la centralidad en los últimos días, a partir de las idas y vueltas de último momento, el viernes, para definir las fórmulas (y a partir de ahí las listas) de los principales participantes en las próximas elecciones, con o sin PASO. El caso es que la “fumata” final que consagró a la dupla Massa-Rossi por el oficialista Unidos por la Patria (ex Frente de Todos)fue explosiva dentro y fuera del país, aunque en este último caso se había adelantado ya la reacción positiva de los mercados por la consagración del actual ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. En el plano local, sin embargo, lo que primó fue el desconcierto, tanto en la oposición como en las filas del propio oficialismo, ya que más de uno se había “comido” el amague de la dupla De Pedro-Manzur, fuertemente resistida por gobernadores e intendentes justicialistas, quienes todavía tienen mucho para perder, si el candidato presidencial no es competitivo, lo que ahora se habría neutralizado en buena medida con el cambio de pareja. Por supuesto que no fueron los únicos. También la CGT tuvo que modificar rápidamente su plan de protestas que se había iniciado con la falta de adhesión a una protesta nacional por el caso Jujuy que el viernes pasó a 5º o 6º lugar; el dirigente social Juan Grabois, que ya había bajado su candidatura (porque iba el Ministro De Pedro), y que más que rápido la tuvo que volver a subir, mientras que el gobernador Daniel Scioli, finalmente, y tras larga resistencia, aceptaba declinar su propia fórmula.