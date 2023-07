Comi Con en San Diego: los huelguistas fueron protagonistas este año

Otra apertura inesperada fue el enorme contingente de la India, anunciando para 2024 el estreno de una gran superproducción de ciencia ficción hecha en ese país: Kalki – 2898, una historia que reelabora –a la Star Wars- mitos de origen hindú. El material mostrado en Hall H fue sensacional, en el marco de un espectáculo de danza, música y luces, en presencia de sus actores (los más taquilleros de ese país) y equipo creativo. Comic Con fue el megáfono ideal para presentar lo que se llama el “pan-Indian film”, producido en Hyedarabad, ciudad del sur del país, con una pujante industria de cine, y rival de Mumbai, sinónimo hasta ahora de “Bollywood”.

Resultó una presentación a todo trapo, por una industria que busca desarrollar una marca internacional con sello propio. El largometraje R.R.R. (2022), distribuido por Netflix, dio el primer salto y la venida a Comic Con intenta ponerlos en el mapa, combinando el estilo desbordado de Bollywood a la habilidad norteamericana de llegar a todo el planeta con filmes de género. Será un caso interesante de estudiar. En Comic Con ocurrió el despegue.

Como siempre, Comic Con ofrece muchas notas de color. El cosplay conectó el cine con los fans, que publicitaron, sin buscarlo, los estrenos de las estrellas en huelga. Diez puntos a las variantes ingeniosas de Barbie que se pasearon por la convención y los tres fantasmas de la próxima Haunted House.

Varias productoras se las ingeniaron para promocionar sus películas y series, sin antagonizar a los huelguistas. Amazon Prime, por ejemplo, grabó el panel (que hubiera sido en Hall H) de Good Omens, presentando la segunda temporada de esta serie fantasiosa sobre demonios incursionando por la historia, días antes de que los actores entraran en huelga. A24, la productora/distribuidora de material no convencional – “edgy”- trajo a los jóvenes mellizos australianos, que saltaron de filmes cortos de terror en YouTube a dirigir Talk to Me, un thriller de posesión demónica cómico y espeluznante, con el mismo ritmo vertiginoso de Everything, Everywhere, All at Once. Warner Discovery mostró episodios de su serie animada Mis aventuras con Superman, una detrás de otra durante los cincuenta minutos del panel, para deleite de los muchos chicos en la sala.

Es difícil pronosticar el próximo Comic Con … pero 2023 demostró una vez más que el público sigue viniendo en masa porque ofrece estos cuatro días a gente de todo tipo, tamaño, edad y color aventuras en galaxias lejanas, geografías fantásticas, romance y sueños. La buena onda de Comic Con es joya.