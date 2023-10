Judy Garland: la fama a un precio demasiado alto

P.: ¿Qué la conmovió de la historia de Judy Garland?

M.M.: La idea de tomar a Judy Garland como punto de partida surge de un taller de dramaturgia que realizamos con Maruja Bustamante. Grillea estaba trabajando con algunos fragmentos referentes a la infancia infeliz. En el cruce de ambas investigaciones comenzamos a hacer foco en la de Judy Garland, principalmente los hechos transcurridos durante la filmación de “El mago de Oz”. Además de las arduas jornadas de rodaje, solo le daban sopa de pollo para poder lograr la belleza perfecta hegemónica de la niña flaca. Su madre y los directivos de la MGM eran cómplices. Llegó a filmar más de diez películas al año y no se le permitía descansar. Todo esto está plasmado en la obra pero de forma metafórica. Un personaje del mago de Oz aparece a modo de símbolo de su infancia y perturba la mente de Judy Garland. Los fragmentos de su vida se mezclan en una cabeza que ya no puede ordenarlos. Esto va acompañado de canciones originales en vivo que yo interpreto.

P.: ¿Cómo fue la relación con su marido y el doctor?

M.M.: Su marido, Sid Luft, parece por momentos ayudarla ya que la interna debido a sus problemas de salud pero por otro lado la obliga a seguir trabajando. Su médico le administra pastillas por demás y tampoco parece querer salvarla. Hay una frase que se repite durante la obra que dice “cuando sos una niña y mantenés a tu familia algo no está bien”.

P.: ¿Cómo trabajó la composición del personaje?

M.M.: Es una niña y una mujer a la vez. Se desgarra y agrede con la misma fuerza. Pide a gritos ayuda y la rechaza al mismo tiempo. Los polos opuestos en lo emocional caracterizan a mi personaje y me hacen pivotear entre un estado y otro de forma constante. Es algo muy desgastante y a la vez muy placentero. Además desde el punto de vista vocal es muy exigida por las canciones y los monólogos. Y respecto a la corporalidad trabajo la constante disociación entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Realmente es el personaje que más disfruto por la cantidad de colores y de recursos que tengo que usar para interpretarlo. El director me permitió investigar lugares profundos y oscuros respecto a mi persona. Creo que en el proceso de búsqueda del personaje necesariamente tenemos que encontrar algunos puntos en común y mi infancia tuvo, como la de todos, algunos momentos de soledad en la cual me encontraba rodeada de personas adultas y quizás me sentía poco escuchada. A Judy le pasaba lo mismo.

P.: ¿Qué puede decir de la puesta?

M.M.: Muchas veces el teatro musical se ve plagado de cierta frivolidad y de falta de capas de sentido, en esta obra hay signos y símbolos. Podría ser considerada desde lo formal como un conjunto de elementos pero desde lo simbólico adquieren un sinfín de interpretaciones. Una bañera que funciona como cama, como tren y como espacio el cual Judy intenta salir cada vez para luego ya no lograrlo. El “Mago de Oz” atraviesa la escena y la vuelve siniestra. Un contestador automático irrumpe con sus voces de reclamo sobre la persona de Judy. Las voces en off de Rita Terranova, como la madre de Judy, y de Osmar Núñez como el productor, son un lujo. Gerardo Grillea supo crear una experiencia para los sentidos y la emoción con música, y no meramente una obra de teatro musical.