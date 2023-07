BlackRock, la mayor gestora del mundo prefiere invertir en activos emergentes

La mayor gestora de inversiones del mundo , la estadounidense BlackRock , ya definió su estrategia para lo que resta del año y la primera parte del que viene. Así lo hizo saber en el último informe semestral del BlackRock Investment Institute (BII) titulado “New regime, new opportunities”, en el cual manifiesta que prefiere mercados emergentes frente a desarrollados para la segunda mitad del 2023.

En el “2023 Midyear Outlook” (Macro and whole portfolio views) rubricado por Philipp Hildebrand (vicepresidente de BlackRock) y Jean Boivin (a cargo del BII) la gestora que administra una cartera de más de 9 billones de dólares (algo así como 18 veces el PBI argentino) señala por ejemplo que prefiere mercados emergentes frente a desarrollados como opción táctica de inversión, a un plazo de seis a 12 meses, en renta variable. Mientras que en renta fija la principal apuesta es deuda emergente en moneda local. Al respecto, explican que en cuanto a la deuda pública tienen una posición mixta mientras que son neutrales en crédito.

Un dato a tener presente para los inversores es que la gestora elige invertir en Bolsas de mercados emergentes por valoración, crecimiento económico y por el ciclo de tasas en esas regiones, que considera está en máximos. El caso chino , obviamente, no está ausente ya que lo consideran un mercado emergente particularmente interesante. Y si bien reconocen que las valoraciones están más altas y hay un riesgo geopolítico que no termina de irse, BlackRock reconoce que está sobreponderados en China porque ven que los niveles de inflación son tan bajos en estos momentos que hay mucho margen para que las políticas monetarias puedan actuar.

La gestora liderada por Laurence Fink explica que hay tres temas de inversión que tiene presente a la hora de plantear sus preferencias para los próximos meses. El primero tiene que ver con la banca central, en el sentido de ser conscientes de la postura restrictiva que van a seguir manteniendo los bancos centrales. El segundo, pivotar hacia las nuevas oportunidades de inversión que genera el nuevo régimen en el que nos adentramos. De modo que para ser capaces de aprovechar las oportunidades, habrá que ser tácticos y selectivos. Y el tercero, aprovechar lo que llaman megafuerzas, que son las fuerzas estructurales que ya están impactando en la economía y que la gestora cree que van a tener mucho que ver en las elecciones de los inversores. Como, por ejemplo, la revolución digital y la inteligencia artificial (IA), que no considera en absoluto una moda. Pero otra mega-fuerza sería la desglobalización.

Para BlackRock el nuevo orden mundial es el más tenso desde la Segunda Guerra Mundial, lo que genera más volatilidad pero también más oportunidades. En este marco también señalan a la transición energética, otorgando una gran relevancia a la sostenibilidad como una de las mayores oportunidades de inversión para los próximos años. Otra megafuerza sería el envejecimiento de la población y por último, el futuro de las finanzas personales. En tal sentido, consideran que la regulación bancaria está forzando a los bancos a dar un paso al costado en la financiación de las determinadas empresas, mientras que lo ocurrido con los bancos regionales en EE.UU. ha hecho que muchos depósitos hayan salido de los bancos hacia fondos monetarios.

En cuanto a los mercados desarrollados, el informe señala que BlackRock está ligerísimamente infraponderada en ellos. Considera que en EE.UU. las previsiones de beneficios son demasiado optimistas, algo que se repite en Europa. Además, en el Viejo Continente están en un contexto de recesión técnica y aquellos factores que a principios de año eran positivos, están perdiendo impulso. Lo que ocurre es que BlackRock prevé recesiones tanto para Europa como para EE.UU., pero más aguda en la Eurozona, lo que va a generar presión en la renta variable y va a ofrecer buenas oportunidades en la renta fija. Es que la hipótesis de trabajo de la gestora es que los bancos centrales no acudirán en esta ocasión al rescate porque, de hecho, ellos mismos son los causantes de estas recesiones. Al respecto, BlackRock cree que la Fed subirá dos veces más la tasa este año, hasta el 5,75% anual, y que no se verán recortes hasta mitad o finales del año que viene. Mientras que en el caso del Banco Central Europeo (BCE), anticipa dos o tres subas más este año, con lo que las tasas podrían llegar al 4,75% anual, y no espera bajas hasta la segunda mitad del año que viene.