La suba de tasas no terminó, pero la Fed promete ser muy cuidadosa

Jackson Hole es la sede de la principal cita anual de los banqueros centrales del mundo. Los convoca el simposio de Economía que organiza la Fed de Kansas City. En esa vidriera privilegiada, Jerome Powell supo anunciar decisiones clave de su gestión. Allí presentó el nuevo enfoque flexible de la política monetaria en 2020 pensado para una realidad de lento crecimiento y bajas tasas de inflación. En 2021, caratuló el salto de los precios como un fenómeno de “inflación transitoria”. Como se sabe, no fue así por amplísimo margen. Un error grosero que todavía requiere trabajo de corrección. Y en 2022, en menos de nueve minutos, definió un porvenir inminente de tasas, sudor y lágrimas. La Fed debía ganar la guerra contra la inflación cueste lo que cueste, dijo. Y reconoció que, de hecho, les costaría no poco “sufrimiento a los hogares y las empresas”. Pero, no había alternativa: fracasar en ese empeño, “provocaría un daño mucho mayor”. De momento, la guerra es exitosa y menos cruenta que lo previsto. La inflación recula veloz y la recesión anunciada (todavía) no aconteció.