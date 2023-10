Lo que se dice en las mesas

Con relación al caso que involucra al economista de Cambiemos, este fin de semana o comienzos de la otra se conocerán los primeros números de cómo pegaron los supuestos audios filtrados de Carlos Melconian en las intenciones de voto, pero por lo pronto quien había venido como “El salvador” de Patricia terminó generando más ruido que beneficios, sobre todo porque se la dejó de ver a Bullrich como alguien firme tras desplazar a su supuesto equipo económico liderado por Luciano Laspina. En un Zoom templario, una de las encuestadoras más prestigiosas, lo que ya es mucho decir, sentenció que amén del caso Melco a Patricia solo la ayuda el contexto económico, la campaña es mala como venían advirtiendo hasta politólogos extranjeros que siguen a los emergentes y en particular Latinoamérica, ni Mauricio Macri la ayuda, sino fuera por el dólar, la inflación y los desaciertos económicos de Massa, ya ni jugaría el repechaje. Los números de las PASO y de las siguientes semanas muestran como todos los analistas miraban para un lado y la sociedad para otro. “A la gente no le preocupa el salto al vacío, porque ya está en el vacío”, eso no lo supimos percibir, hemos subestimado a la gente, reconocen los principales encuestadores en clara referencia a las preferencias por Milei. Veremos el 22. Mientras tanto, las huestes de Sergio cazando arbolitos y cueveros. Al respecto, un grupete de varios ex de la emblemática Exprinter de los ’80 compartía tragos en la vuelta del after del Inter, en Flora, y se sonreían ante las denuncias que un financista de origen balcánico era acusado de mover el blue. Uno de ellos recordaba el libro de Jorge Garfunkel, la Conspiración de los banqueros, novela que retrataba la supuesta corrida que derrocaba a un presidente democrático a fines de los ’80.