Maza: “Hoy los músicos debemos subir lo nuestro a las plataformas”

D.M.: No me siento a componer, no está en mi naturaleza, los temas me los encuentro, algo dispara que componga en ese momento y no antes ni después. Siempre es por un recuerdo, a veces no necesito estar cerca de la persona, de repente un tema que viene muy armadito, de una, y no de a partes, suelo llamar a algunos músicos y decirles si lo conocen, porque desconfío de mi. Cómo puede ser que salga de arriba abajo, entonces me agarra la duda de si estoy copiando a alguien de manera inconsciente.

P.: ¿Por qué sólo canciones instrumentales?

D.M.: Quería ponerle Cantando melodías con el Maza pero era muy largo para los discos de hoy y como se publican, y por eso quedó Melomazeando. Cuando uno ve un concierto de jazz se va convencido de qué bien que tocan todos, pero uno no suele recordar las melodías. Este disco tiene melodías que se pueden tararear y cantar, mi anhelo es cruzarme con alguien en la calle que venga silbando, aunque no se silba más en la calle, que venga tarareando un tema mío, ese día lo invito a comer algo. Lo que debe sentir esa gente que compone un tema y se lo cantan en la cancha, yo me desmayo, pero bueno, me conformo con que tarareen.

P.: ¿Cómo cambió la industria de la música en los últimos años?

D.M.: Algún día deberíamos sacar la música de las plataformas y ver qué pasa, o armar una que sea local. En las plataformas es difícil encontrar los créditos, cuando uno tiene el disco o CD puede ver composición, en streaming figura “El día que me quieras” por Daniel Maza y está mal, no es así. Debería aparecer quién grabó, cuándo se grabó, quién tocó la percu, qué invitado hay. Eso ya no se encuentra pero se consume así, la gente escucha mucho por ahí, antes decíamos el número de discos vendidos ahora contamos cuántas escuchas tenemos, muy diferente. No sé si es para bien o mal, me hubiera gustado que siguiera vigente el CD que uno lo compra, lo guarda y sabe dónde está y dónde encontrar la información.

P.: ¿Qué momento le gusta más, componer, grabar, tocar en vivo?

D.M.: Cada situación es distinta, componer tiene algo que es maravilloso, grabar en un estudio y no un boceto es otro proceso muy lindo, pero disfruto más de hacer el show, aunque primero viene lo otro.

P.: Hay boom de entradas para los shows internacionales, ¿qué pasa con los locales, o regionales?

D.M.: La gente viene a ver conciertos, después de la pandemia se empezaron a agotar las entradas, todos queremos tocar y que haya gente, excede a ganar o no, porque el músico que toca ya invirtió en sala de ensayo, en equipos. Si uno no convoca la gente no va, pero si la gente no va a verte no te dejan tocar, es un tema escabroso. El público se tiene que enterar, cuando los medios ayudan a difundir es primordial, hoy día hay algunos lugares habituales pero la gente la lleva el músico que toca.